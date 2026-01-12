12 января погода в Украине начнет улучшаться, но теплее не станет

В понедельник, 12 января, погода в Украине стабилизируется. Потепления ждать не стоит, по всей стране будет мороз, местами днем - до -10°...-12°, но осадков станет меньше. На юге и востоке уже ожидается преимущественно сухая погода и даже с солнечными прояснениями. Небольшой снег сегодня ожидается только на западе страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -16°, днем -8°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -14°, днем -8°, небольшой снег.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
- В Тернополе 12 января ночью будет -16°, днем -8°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -14°, днем -8°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -8°, небольшой снег.
- В Виннице сегодня будет -14°...-7°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет -16°, днем -8°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -16°...-10°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет ночью -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-8°.
- В Одессе 12 января - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -2°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -16°, а днем -9°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -15°, днем -8°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -9°...-2°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -9°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -7°.
12 января - какой сегодня праздник, приметы погоды
12 января - святой мученицы Татьяны Римской. По приметам, если в этот день погода ясная, но держится мороз, то будет хороший урожай.