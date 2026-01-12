12 января погода в Украине начнет улучшаться, но теплее не станет

О потеплении пока речи не идет, но осадков станет меньше.

В понедельник, 12 января, погода в Украине стабилизируется. Потепления ждать не стоит, по всей стране будет мороз, местами днем - до -10°...-12°, но осадков станет меньше. На юге и востоке уже ожидается преимущественно сухая погода и даже с солнечными прояснениями. Небольшой снег сегодня ожидается только на западе страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -16°, днем -8°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -14°, днем -8°, небольшой снег.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.

В Тернополе 12 января ночью будет -16°, днем -8°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -14°, днем -8°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -8°, небольшой снег.

В Виннице сегодня будет -14°...-7°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет -16°, днем -8°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -16°...-10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-8°.

В Одессе 12 января - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -2°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -16°, а днем -9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -15°, днем -8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -9°...-2°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -7°.

12 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

12 января - святой мученицы Татьяны Римской. По приметам, если в этот день погода ясная, но держится мороз, то будет хороший урожай.

