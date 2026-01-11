Ученые сделали важное открытие о мигрантах раннего средневековья, переписывающее историю

Ученые выяснили, что миграция в VII и VIII веках на самом деле не происходила так, как считалось ранее.

Ученые получили революционную информацию о мигрантах раннего средневековья, которая может изменить исторические книги. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые из Эдинбургского и Кембриджского университетов провели первый крупномасштабный анализ изотопных данных и данных древней ДНК, полученных на кладбищах раннесредневековой Англии, чтобы оценить их миграционные модели. Согласно исследованию, раннесредневековые мигранты прибыли в Англию через Средиземное море, а также из-за полярного круга и за его пределами.

Также исследователи обнаружили, что эти смелые первопроходцы новых миров демонстрировали иной способ перемещения, чем считалось ранее. По словам ученых, миграция в VII и VIII веках происходила не интенсивными всплесками на протяжении времени, а как непрерывный поток.

Всего исследователи изучили более 700 химических следов на зубах людей, похороненных в Англии между 400 и 1100 годами нашей эры. После этого они сопоставили данные с древней ДНК 316 человек, чтобы сравнить модели перемещения с происхождением.

"В исследовании был использован подход "больших данных" для оценки нарративов о миграции в раннем средневековье. Мы видим, что миграция была постоянной чертой, а не связана с единичными событиями, с доказательствами постоянного межкультурного контакта сообществ, связанных в крупномасштабные сети, которые, возможно, способствовали крупным социокультурным изменениям, которые мы наблюдаем на протяжении всего периода", - рассказал в пресс-релизе доктор Сэм Леггетт из Школы истории, классической филологии и археологии.

Ученые выяснили, что миграция в VII и VIII веках не начиналась и не заканчивалась. Вместо этого она продолжалась в течение длительного времени, причем преобладающей демографической группой были мужчины.

Кроме того, ученые обнаружили значительное перемещение населения из Уэльса, Ирландии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

В Британии нашли признаки римского промышленного центра

Ранее в Великобритании археологи нашли доказательства существования крупного и ранее неизвестного промышленного центра римского производства. Его открытие называют одним из самых значительных в северной Англии за последнее столетие.

Исследователей поразила находка более 800 точильных камней (жерновов для заточки) на участке на берегу реки Вир, а также свидетельства того, что в берегу могут быть похоронены еще сотни, а возможно и тысячи таких изделий.

Руководитель проекта Гари Бенкхед, почетный научный сотрудник Даремского университета, отметил, что на всей территории Британских островов ранее было найдено около 250 точильных камней. Речь идет о самой большой известной находке точильных камней в северо-западной Европе, которая четко вписывает северо-восток Англии в развитую производственную и торговую сеть Римской Британии.

