В Иране растет число погибших из-за протестов: правозащитники назвали количество жертв

Большинство из них - протестующие. Также среди погибших есть представители силовых органов.

Беспорядки в Иране уже унесли жизни по меньшей мере 500 человек. Об этом сообщила правозащитная группа HRANA, пишет Reuters.

Согласно последним данным, полученным от активистов в Иране и за его пределами, правозащитная группа HRANA, базирующаяся в США, заявила, что подтвердила смерть 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности. Также известно о массовых арестах – власти арестовали около 10 600 человек за две недели беспорядков.

Издание добавило, что Иран не назвал официальных данных о количестве жертв.

Видео дня

Протесты в Иране

Напомним, что беспорядки против власти в Иране набирают масштаб. На улицах больших и малых городов миллионы людей. Они требуют отставки действующего правительства. Но оценить масштаб протестов пока сложно, ведь власти приказали отключить интернет и мобильную связь в стране.

Поддержку протестующим выразил президент США Дональд Трамп. Хотя представители власти Ирана предостерегли США и Израиль от вмешательства.

В то же время известно, что в администрации президента США состоялись предварительные консультации по поводу возможной военной операции против Ирана. По данным журналистов, один из возможных обсуждаемых вариантов – это широкомасштабный воздушный удар по ряду военных объектов Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: