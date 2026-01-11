Папа Римский Лев XIV высказался об энергетическом терроре Украины

Папа Римский призвал к прекращению насилия и активизации усилий по достижению мира.

Папа Римский Лев XIV во время своей традиционной воскресной речи упомянул Украину. Он напомнил миру, что украинцы продолжают страдать от российских обстрелов, пишет Vatican News.

В своей речи Папа Римский выразил сожаление по поводу того, что последние российские атаки направлены на энергетическую инфраструктуру, в то время как холода усиливаются. Он подчеркнул, что этими атаками Россия наносит тяжелый удар по гражданскому населению Украины.

"Я молюсь за тех, кто страдает, и вновь призываю к прекращению насилия и активизации усилий по достижению мира", - сказал Лев XIV.

Также Папа Римский уделил внимание событиям на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Сирии. Он заявил, что надеется на то, что постоянную напряженность и гибель людей заменят диалог и мир.

Папа Римский призвал Зеленского и Путина к переговорам - что известно

Напомним, что в своем первом рождественском обращении Папа Римский Лев XIV призвал к мирным переговорам для прекращения конфликтов по всему миру. В частности, понтифик призвал верующих молиться за то, чтобы лидеры Украины и России нашли в себе "мужество" вступить в прямые переговоры для прекращения войны.

Также в своем обращении Папа Римский выделил и другие кризисы, отметив, что хочет уделить особое внимание "забытым" конфликтам, назвав среди таковых ситуации в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Он также упомянул "голод и нищету" народа Йемена и насилие, от которого страдает Гаити.

