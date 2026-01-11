Папа Римский Лев XIV высказался об энергетическом терроре Украины

Папа Римский Лев XIV во время своей традиционной воскресной речи упомянул Украину. Он напомнил миру, что украинцы продолжают страдать от российских обстрелов, пишет Vatican News.

В своей речи Папа Римский выразил сожаление по поводу того, что последние российские атаки направлены на энергетическую инфраструктуру, в то время как холода усиливаются. Он подчеркнул, что этими атаками Россия наносит тяжелый удар по гражданскому населению Украины.

"Я молюсь за тех, кто страдает, и вновь призываю к прекращению насилия и активизации усилий по достижению мира", - сказал Лев XIV.

Также Папа Римский уделил внимание событиям на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Сирии. Он заявил, что надеется на то, что постоянную напряженность и гибель людей заменят диалог и мир.

Папа Римский призвал Зеленского и Путина к переговорам - что известно

Напомним, что в своем первом рождественском обращении Папа Римский Лев XIV призвал к мирным переговорам для прекращения конфликтов по всему миру. В частности, понтифик призвал верующих молиться за то, чтобы лидеры Украины и России нашли в себе "мужество" вступить в прямые переговоры для прекращения войны.

Также в своем обращении Папа Римский выделил и другие кризисы, отметив, что хочет уделить особое внимание "забытым" конфликтам, назвав среди таковых ситуации в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Он также упомянул "голод и нищету" народа Йемена и насилие, от которого страдает Гаити.

