Россияне придумали новую тактику применения танков, и она может сработать, - Forbes

В прошлом году агрессор был вынужден почти полностью отказаться от применения танков, потому что они горели быстрее, чем добирались до передовой.

В течение 2025 года Россия значительно сократила использование танков на фронте из-за исчерпания запасов и перешла к преимущественно пехотной тактике. Вместе с тем российская армия продолжала экспериментировать с различными вариантами того, как можно применить танки в условиях доминирования дронов в небе, пишет Forbes.

В частности, мы уже видели на фронте танки с "мангалом", танки-"черепахи" (они же танки-"сараи"), танки-"дикобразы" и танки-"одуванчики". Однако все это – способы защитить танк. Совсем другое дело – найти тактику действий самих танков, которая была бы результативной и приводила бы к меньшим потерям. И что-то подобное россияне, кажется, уже придумали.

Автор публикации обратил внимание на недавние заявления Министерства обороны России, в которых упоминается эта тактика. Речь идет об использовании боевой пары танков при прямой поддержке дронов.

Видео дня

Как пишет Forbes, в рамках этой тактики первый танк делает быстрый маневр в направлении украинских позиций, пока второй обеспечивает огневое прикрытие с удаленной позиции. Затем танки меняются ролями: второй делает рывок к украинским позициям, первый его прикрывает. Все эти маневры с неба отслеживают дроны, обеспечивая разведку и корректируя огонь танков.

Автор публикации отмечает, что такая полупартизанская тактика радикально отличается от традиционной российско-советской тактики применения танков на поле боя. В классической доктрине штурм начинается с мощного артиллерийского обстрела вражеских позиций, после чего в бой бросается большая масса бронетехники и пехоты. Смысл в том, чтобы достичь значительного численного и огневого преимущества на узком участке фронта над деморализованным после артподготовки врагом.

Однако в российско-украинской войне классическая советская тактика проваливается уже на этапе подготовки: дроны быстро обнаруживают попытки сконцентрировать ударный бронетанковый кулак на одном участке, после чего готовые к штурму силы уничтожаются дронами и артиллерией обороняющейся стороны.

Новая российская тактика решает эту проблему частично. Единичные танки обнаружить все же труднее, чем большое количество техники. Однако это означает потерю главного козыря – численного и ударного преимущества на конкретном участке.

"Несмотря на эти проблемы, эта тактика, вероятно, принесет России краткосрочные выгоды. России срочно нужна бронетехника на поле боя, если она надеется достичь существенного прогресса против устойчивой украинской обороны", – пишет Forbes.

Издание отмечает, что тактика просачивания пехоты хоть и дает определенный прогресс, продвижение все же получается слишком медленным и стоит высоких потерь: инфильтрированной пехоте остро не хватает собственной огневой мощи. Новая тактика развертывания танков имеет потенциал обеспечить эту дополнительную огневую мощь и ускорить российское продвижение, говорится в статье.

С другой стороны, Силы обороны Украины неоднократно показывали свою высокую адаптивность к условиям поля боя, поэтому далеко не факт, что новая российская тактика применения танков успеет принести существенный результат, пока ей не найдут противодействие.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, полномасштабная война России против Украины продолжается уже 1418 дней. Ровно столько длилась немецко-советская война во время Второй мировой. Это подрывает кремлевские нарративы о непобедимости и историческом величии РФ. Несмотря на огромный арсенал техники, Россия не достигла своих первоначальных целей, несет существенные потери и не смогла "повторить" исторические победы, которыми так гордится ее пропаганда.

Также мы рассказывали, что на фоне неудач на фронте Россия усиливает террор гражданского украинского населения в тылу и пытается запугать Запад. Элементом этого был недавний массированный обстрел, когда российские дроны били по коммунальной инфраструктуре Киева, а по Львову демонстративно ударили ядерной ракетой без ядерного заряда.

Вас также могут заинтересовать новости: