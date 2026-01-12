Сегодня Киев скуют 15-градусные морозы

Начало новой рабочей недели в Киеве будет очень холодным. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -11°...-15°. Будет пасмурно, но без осадков.
Западный ветер 5-10 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление пониженное, но будет постепенно повышаться, 744-747 мм ртутного столба.
Погода 12 января
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -14°, днем -8°, небольшой снег.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
В Тернополе 12 января ночью будет -16°, днем -8°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -8°, небольшой снег.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -14°, днем -8°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -14°, днем -8°, небольшой снег.
В Виннице сегодня будет -14°...-7°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник ночью будет -16°, днем -8°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -16°...-10°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет ночью -15°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -15°...-8°.
В Одессе 12 января - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -2°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -16°, а днем -9°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем -5°.
В Днепре температура ночью будет -15°, днем -8°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -9°...-2°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -9°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -7°.