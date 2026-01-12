Ученые впервые наблюдали, как черная дыра Whippet разорвала пополам сверхзвезду

При этом зафиксирован колоссальный всплеск энергии. Ее хватило бы на 400 миллиардов таких звезд, как Солнце.

О космическом несоответствии рассказали на конференции Американского астрономического общества 5–8 января. Астрономы зафиксировали, как гравитация черной дыры Whippet (AT2024wpp) разорвала массивную звезду, как будто "готовила перекус на обед", пишет phys.org.

Статья об этом явлении вышла в Ежемесячных сообщениях Королевского астрономического общества. Ведущий автор, доцент астрофизики Дэниел Перли из Ливерпульского университета Джона Мурса рассказал на конференции: "Мы обнаружили то, что, по нашему мнению, является черной дырой, которая сливается с массивной звездой-компаньоном, разрывая ее на диск, который питает черную дыру. Это редкое и впечатляющее явление".

Взрыв, произошедший в результате, является одним из самых мощных космических событий в истории: количество высвобожденной энергии на короткое время достигло размеров в 400 миллиардов раз больше Солнца. Это больше, чем самые мощные известные сверхновые.

Ранее уже наблюдали, как черные дыры буквально пожирают звезды – это явление, известное как событие приливного разрушения. Но еще никогда событие не приобретало такого масштаба.

Космическая находка

Впечатляющее событие обнаружила Анна Хо, доцент кафедры астрономии Корнельского университета и соавтор статьи. Астрономы сразу поняли, что это событие может быть световым быстрым оптическим переходным явлением (LFBOT) – редким и малоизученным типом визуального события, связанного с разрушением звезд.

В течение дня команда получила наблюдения с Ливерпульского телескопа на Канарских островах и спутника NASA Swift в космосе и подтвердила, что этот объект имеет ожидаемые свойства LFBOT: он был очень голубым и излучал рентгеновские лучи.

Явление было подтверждено, когда соавторы Р. Майкл Рич из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Юй-Цзин Цинь из Калифорнийского технологического института предоставили измерения расстояния, чтобы подтвердить, что она излучает гораздо больше энергии, чем обычная сверхновая. Это наблюдение, а также другие наблюдения, собранные командой по этому транзиенту, такие как его чрезвычайно высокая температура, привели команду к выводу, что они наблюдают разрыв звезды, поглощаемой черной дырой.

Последствия события

По словам ученых, такие события помогают идентифицировать черные дыры: они предоставляют новый способ определить, где возникают черные дыры, как они формируются и растут, а также физику того, как это происходит.

Дальнейшие исследования черной дыры Whippet показывают, что она создала мощную ударную волну, которая распространялась со значительной скоростью – примерно в пятую часть скорости света. Примерно через полгода волна угасла.

Осталась еще одна загадка. Наблюдения показали, что хотя событие не имело заметных химических признаков в первый месяц после первоначального взрыва, слабые признаки водорода и гелия появились позже, когда событие начало затухать. При этом гелий двигался вдоль линии зрения со скоростью более 6000 километров в секунду, что свидетельствует о том, что плотно связанная структура пережила взрыв и теперь быстро движется к нам.

Команда исследователей предполагает, что это может возникнуть из-за "потока" материала, высвобожденного ядром звезды, когда его разрывала огромная гравитация черной дыры.

Гипотетически, оно может даже происходить от третьего члена системы, поскольку его подрывает быстрый ветер частиц и рентгеновское излучение от черной дыры.

Напомним, что в процессе звездного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разорвала звезду на части, ее обломки образовали яркий аккреционный диск. Ученые отследили ритмические изменения радио- и рентгеновских сигналов. Такое колебание указывало на прецесс Лензе-Тирринга - искривление пространства-времени, которое возникает, когда черная дыра вращается и "тянет" за собой ткань Вселенной. В то же время это является реальным подтверждением концепций Эйнштейна, которые он очертил еще в начале ХХ века.

