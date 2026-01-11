Редкая украинская модернизация вертолета Ми-24 может помочь обнаружить радиацию

Эти вертолеты были задействованы в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Из всех вертолетов Ми-24, которые используют Украина и Россия, наиболее необычной является украинская версия Ми-24РХР. Как пишет военный портал The War Zone, эта версия была разработана во время Холодной войны для ядерной, биологической и химической разведки и приобрела популярность после Чернобыльской ядерной катастрофы.

Штурмовой вертолет серии Ми-24 (по классификации НАТО – Hind, также известный как "Крокодил") используется как "воздушная артиллерия", а также для работы спецподразделений и эвакуации личного состава, и как средство уничтожения беспилотников.

Ми-24РХР также известен как Ми-24Р (от "Разведчик" – российское название для разведки), который НАТО назвало "Hind-G1". Между 1983 и 1989 годами было построено 152 экземпляра версии Hind-G1. Известно, что эти вертолеты были выданы советским частям, базировавшимся в Восточной Германии и непосредственно противостоявшим силам НАТО.

Некоторые Hind-G1 сохранились до постсоветской эпохи. Их использовали не только в Украине и России, но также в Армении и Беларуси.

Вертолет для ядерных инцидентов

Его главной особенностью было оборудование для отбора проб, похожее на "клещевидные руки" на кончиках крыльев-крючков. Эти "захватные руки" использовались для сбора наземных материалов для научного анализа. Каждая из них состояла из трех небольших зондов, размещенных на конце шарнирного механического манипулятора, что позволяло взять шесть образцов почвы.

Процесс анализа образцов был сложным и предполагал использование разнообразного оборудования. Оно включало датчик, который измерял воздействие радиоактивных гамма-лучей; систему обнаружения химических веществ и радиации; газодетектор; систему мониторинга воздуха с автоматической сигнализацией, которая реагировала на токсичные аэрозоли; и полуавтоматическую систему распознавания химических веществ для обнаружения различных токсинов.

Это была чрезвычайно важная роль во время длительного противостояния стран Варшавского договора с НАТО, во время которого войска готовили под задачи ведения боевых действий в условиях загрязнения в результате использования ядерного, биологического и химического оружия.

"Многие сообщения свидетельствуют о том, что в рамках модификаций вертолет был лишен систем вооружения. Это не совсем так. Хотя он потерял возможность использовать противотанковые управляемые ракеты, которые обычно устанавливались на концах коротких крыльев, Hind-G1 сохранил четырехствольный 12,7-мм пулемет в носовой части и все еще мог нести ракетные блоки и другие неуправляемые боеприпасы под короткими крыльями", - говорится в статье.

Автор отметил, что для лучшей защиты в условиях ядерного, химического и вооруженного поражения, Hind-G1 имел улучшенные уплотнения кабины и фильтрующее устройство для воздуха, поступающего в кабину. Экипаж был дополнительно защищен от радиации свинцовыми листами, добавленными к фюзеляжу. Стандартно, четырехместный экипаж был обеспечен дополнительными кислородными баллонами, респираторами и защитными костюмами.

Другие отличия от стандартных Ми-24 включали обновленные окна кабины, с длинным, выпуклым обзорным окном, которое заменило два меньших квадратных окна в правых грузовых дверях.

В грузовом отсеке располагались два операторских рабочих места. На одном из них находилась консоль, которая использовалась для обработки данных, собранных в результате анализа, и дальнейшего преобразования результатов в закодированные сообщения. Второй оператор, руководитель миссии, передавал сообщения соответствующим командным пунктам и наземным войскам.

Оборудование можно было перевозить в специальном контейнере под левым внешним пилоном крыла. Он содержал стандартный кейс для химического распознавания образцов, дозиметр, еще одну сумку для сбора образцов материалов ЯБХ, комплект для дезактивации, ракеты химической тревоги и дымовые гранаты.

Районы также можно было обозначить как безопасные или загрязненные с помощью цветных сигнальных ракет, запускаемых из контейнера под концом хвостовой балки.

Участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы

Hind-G1 впервые стал известен после Чернобыльской ядерной катастрофы в апреле 1986 года. Вертолет использовался для измерения уровня радиации. Но любые экземпляры, которые использовались вблизи разрушенного четвертого реактора, почти наверняка были выведены из эксплуатации из-за загрязнения.

Вертолеты в Украине

По оценкам, по состоянию на февраль 2022 года украинская армия имела около 34 Ми-24 в рабочем состоянии. Из них 2 серии Ми-24РХР. А общий парк вертолетов составлял около 100 единиц, большинство из них были транспортными Ми-8 серии Hip. Первые потери после полномасштабного вторжения были значительными, а общее количество вертолетов к октябрю 2022 года сократилось примерно до 40 машин.

По подтвержденным случаям, с момента полномасштабного российского вторжения Украина потеряла не менее 11 машин Ми-24. В то же время получила дополнительные вертолеты Ми-24 от Чешской Республики, Северной Македонии и Польши, хотя некоторые из них были использованы в качестве запасных частей, а не введены в эксплуатацию.

Модернизация Ми-24

Как писал УНИАН, армейская авиация показывала подготовку к боевому вылету борта Ми-24ВП. На вооружении этого вертолета стоит подвижная пушечная установка НППУ-24 с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23Л.

