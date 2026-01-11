Снегопад парализовал третий по величине аэропорт Польши: ряд рейсов отменили

Отмечается, что все службы усиленно работают над устранением проблем.

Серьезные проблемы возникли в польском аэропорту Гданьска из-за сильного снегопада. Некоторые рейсы отменили, а другие задерживаются

Издание RMF24 пишет, что на воскресенье, 11 января, синоптики объявили II уровень опасности для Поморского воеводства. Отмечается, что в Гданьске шел сильный снег, что затрудняло посадку самолетов.

Проблемы возникли еще в субботу, но третий по величине аэропорт Польши не закрывали. В то же время из-за большого количества снега экипажи некоторых самолетов решили сесть в других аэропортах. Всего отменили или перенаправили 14 рейсов, что создало проблемы для пассажиров. Так, из Гданьска не вылетели самолеты, следовавшие в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.

"Наши службы интенсивно расчищают снег в аэропорту. В настоящее время погода благоприятная, осадков нет, но прогноз не оптимистичный. Возможны дальнейшие сбои. Мы просим пассажиров следить за статусом своих рейсов и связаться со своими авиакомпаниями", - сообщила пресс-секретарь аэропорта Агнешка Михайлов.

Непогода в Польше - последние новости

Сложные погодные условия и аварии на польской железной дороге привели к массовым задержам и отменам поездов. Кроме того, из-за снегопадов возникли трудности и на автомобильных дорогах. Сильные метели вызвали огромные пробки.

Также из-за погодных условий аэропорт в Модлине временно приостановил авиационное движение.

