Весит как 9 слонов и громче реактивного двигателя: что известно о самом крупном хищнике в мире

Самцы этого вида достигают в длину до 19 метров.

В мире существует млекопитающее, которое может весить столько же, сколько 9 слонов. Это крупнейший "активный" охотник на планете.

В BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты о кашалотах. Они водятся в глубоких водах и не похожи ни на каких других китообразных.

Как выглядят кашалоты

В издании напомнили, что у кашалота большая прямоугольная голова, которая составляет около трети длины его тела. Также у него есть низкий горб и два небольших плавника.

Интересно то, что даже дыхало кашалота отличается от других китообразных: у этого вида оно только одно и находится слева. Но, пожалуй, самой узнаваемой чертой кашалотов является их челюсть, в нижней половине которой находится до 52 конусообразных зубов, весящих по килограмму каждый.

В издании поделились, что скелеты кашалотов приспособлены к большой глубине. Их ребра соединены гибким хрящом, который позволяет грудной клетке сжиматься под высоким давлением.

В издании напомнили, что самцы кашалотов достигают в длину до 19 метров, а самки до 12 метров. Самцы весят до 57 000 кг, а самки - до 15 000 кг.

Чем питаются кашалоты

Кашалоты добывают пищу в глубинах океана, используя высокоразвитую систему эхолокации, которая позволяет им ориентироваться. В издании рассказали, что любимым "лакомством" кашалотов являются гигантские кальмары.

Кальмары оказывают сопротивление, из-за чего у многих кашалотов есть шрамы. Также эти млекопетающие едят более мелких кальмаров, осьминогов, рыбу, ракообразных и даже глубоководных акул.

Насколько долго кашалоты могут задерживать дыхание

В издании отметили, что кашалотам достаточно сделать всего один глубокий вдох, чтобы дышать под водой на глубине до 3 км целых два часа. Более того, они могут проводить значительное время на поверхности.

Как долго живут кашалоты и насколько они умны

Отмечается, что кашалоты могут жить десятки лет. Некоторые представители вида проживали до 70 лет и даже больше.

Кроме того, у кашалотов самый большой мозг среди всех животных. Они демонстрируют высокую степень социальной сложности и культуры.

В издании поделились, что самки кашалотов и их детеныши образуют стаи, в то время как самцы проводят время отдельно. Иногда самцы объединяются в группы холостяков, но с возрастом они, как правило, живут одинокой жизнью, собираясь с самками только для общения и размножения.

Самки же живут в составе сильной социальной группы, которая живет и путешествует вместе и имеет свой собственный акустический диалект, называемый "кода". В отличие от косаток, эти группы не имеют сильной генетической основы.

Какие звуки издают кашалоты

В издании поделились, что кашалоты издают самые громкие звуки среди всех существ. Они могут издавать щелчки громкостью около 230 децибел, что значительно громче реактивного двигателя (около 150 дБ).

