12 января принято поздравлять Татьян и чествовать память политзаключенных.

Двенадцатый день января особенный для всех, кто причисляет себя к христианам. Обязательно запомните, какой сегодня церковный праздник, если вам не безразличны православные обычаи. Немало у этой даты и международных торжеств. А в украинском государственном календаре сегодняшнее число считается скорбным.

Какой сегодня праздник церковный

Священномученицу Татьяну Римскую чествуют 12 января те, кто перешел на новый стиль. Эта известная святая считается покровительницей женского пола. Ещё один святой, который упоминается на богослужениях в эту дату, это архиепископ Савва Сербский. Если обратиться к староцерковному календарю, то отмечаем сегодня праздник святой Анисии из города Солунь.

Какой сегодня праздник в Украине

День украинского политзаключенного установлен на 12 января в память о событиях 1972 года. В Киеве и Львове советская власть арестовала многих известных "шестидесятников", среди которых были Вячеслав Черновол, Василий Стус, Иван Светличный и многие другие украинские деятели. Против них были инкриминированы криминальные дела за выдуманные преступления, а также назначены максимально суровые наказания.

Отмечать этот день предложил Вячеслав Черновол. При СССР событие справляли репрессированные, их родные и единомышленники. Разумеется, все мероприятия были неофициальными и проводились в узких кругах. После начала войны с Россией 12 января также проводятся акции в честь украинцев, которых РФ незаконно удерживает в плену.

Помимо дня памяти политзаключенных какой-либо еще праздник сегодня в Украине отсутствует - в остальном это обычный понедельник.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 12 января есть много поводов для празднования. Сегодняшние международные события в основном посвящаются различным блюдам и социальным взаимодействиям. Перечислим самые основные всемирные праздники сегодня - День марципана, День курицы карри, День выпечки без глютена, День горячего чая, День уборки рабочего стола, День "поцелуй рыжего", День интенсивной работы.

Какой сегодня праздник народный

12 января во всех украинских областях будет очень холодно. А вот что говорят давние приметы про это число:

если воробьи громко чирикают, то будет оттепель;

какие деревья больше всего покрыты снегом, те фрукты уродят осенью;

снежная метель означает морозный февраль;

ночью не видно звезд - скоро погода изменится.

Сегодняшняя дата известна как Татьянин день. Считается, что если назвать рожденную 12 января девочку Татьяной, то она будет счастливой. А обладательницы этого имени празднуют именины.

В праздник сегодня есть обычай на исполнение желаемого. Сначала нужно загадать желание, а потом сделать доброе дело, например, безвозмездно помочь кому-то, покормить животных или сделать пожертвования нуждающимся. Тогда святая Татьяна воплотит мечту.

Что нельзя делать сегодня

Скупость, гнев и осуждение других - самые тяжкие проступки в сегодняшний день. Не стоит ссориться с близкими даже в мелочах, иначе в отношениях наступит разлад. Также в праздник 12 января под запретом употребление алкоголя.

