После нескольких сезонов хрома, 3D-декора и длинных наращённых ногтей тренд маникюра наконец смещается в сторону сдержанности. Знаменитые мастера отмечают возвращение классики во всех её проявлениях: более короткая форма, мягкие оттенки и дизайн, который выглядит продуманным и естественным.
Популярный бьюти-журнал "Bustle" описал, какой маникюр будет в моде в 2026 году.
Знаменитый мастер и креативный директор Kijibae Соджин О предупредил, что нейл-арт никуда не исчезает, он просто развивается - становится "тише" и "тоньше", но по-прежнему остаётся формой самовыражения.
Нежный маникюр на зиму – мода на пастельные тона и сдержанную роскошь
Софи Мазур, мастер и преподаватель из Скоттсдейла, делится собственными наблюдениями. По её словам, независимо от того, предпочитаете ли вы молочные гели, маникюр с эффектом бархата или "туманные" голубые оттенки, главная черта зимнего маникюра 2026 года - изысканность.
"Сейчас всё о чистом, элегантном образе, а не о чрезмерной длине", - говорит она. По её мнению, в фаворе сейчас мягко суженные миндальные формы и квадрат с закруглёнными углами.
Форма ногтей возвращается к "классике"
Обязательная форма этой зимы - "squoval" ("квадраовал"). "Сейчас я делаю много ногтей "squoval" - квадратных с закруглёнными углами, слегка суженных к кончику", - рассказывает знаменитый мастер Натали Минерва.
Эта форма идеально сочетает чистоту и стиль, и после нескольких лет длинных ногтей и миндальных форм она выглядит естественно и современно.
Терракотовый красный - хит сезона
По словам Софи, сейчас модны приглушённые терракотовые красные, "желейные" покрытия и графические рисунки. Вместо перегруженного декора в приоритете текстура и точность, а сдержанные природные и холодные оттенки придают образу утончённость.
Классический красный лак остаётся популярным, но с новым оттенком – более тёплым и землистым. "В моде терракота и глубокий мокко, а не привычная вишня", - объясняет Соджин.
Такой маникюр меньше выглядит а-ля "Санта-Клаус", а скорее как согревающая пряность, идеально обновляющая зимний образ.
Бархат, клетка и кружево - текстурный маникюр становится главным трендом
"Маникюр очень связан с модой - узоры появляются и исчезают вместе с трендами и сезоном", - говорит Натали. Бархатный хром, клетка и кружево создают ощущение тепла и стильного шика.
Эпоха длинных акрилов отходит на второй план
"Короткая длина сейчас в тренде", - отмечает Софи. - Клиенты выбирают именно такой маникюр на зиму - на короткие ногти он выглядит элегантно и женственно, к тому же, это практично.".
Такой выбор отражает общую тенденцию к сдержанной роскоши, но минимальный маникюр вовсе не скучный - короткие ногти тоже позволяют играть с деталями.
Поворот к холодным тонам
Зимние нейтральные оттенки в этом сезоне прохладные: ледяные серые, молочные бежи и прозрачные белые.
"К февралю такие цвета всё ещё будут в тренде", - говорит Софи. Они создают дорогой и слегка неожиданный эффект, идеально сочетаясь с кашемировым свитером.
Цвет "желе" - новинка 2026 года
"Желейные" ногти поддерживают основные тренды: текстура, короткая длина и приглушённые оттенки.
"Мягкие сливовые и серо-розовые с желейным эффектом - хороший вариант для спокойного образа", - советует Соджин.
Яркий маникюр на зиму - стиль в 2026 никуда не пропал
Яркий и броский маникюр этой зимой по-прежнему в моде. "Bustle" делится комментариями экспертов о самых популярных типах маникюра в насыщенных цветах за 2026 год.
Новые градиенты и глянец
Аура-маникюр остаётся актуальным, но зимний вариант смещается к более мягким градиентам: "Дымчатые серые, сиреневые и нюдовые оттенки", - рекомендует Натали.
Добавьте лёгкий блеск или оставьте классический глянцевый финиш - эффект свежий и современный.
Принт в горошек
"Маленькие детали добавляют характер, не перегружая образ", - отмечает Софи. Горошек можно сочетать с монохромными или металлическими акцентами - это зимние "веснушки": ненавязчиво, мило и легко повторить дома.
Черепаховый узор
Мягкий дымчатый тёплый рисунок выглядит одновременно современно и утончённо. Такой маникюр кажется дорогим и универсальным - попробуйте на прозрачной основе или в виде акцентного ногтя.
Главный вывод зимы - максимализм уходит, точность приходит на смену. Соджин рекомендует пробовать графические детали в маникюре: "Вертикальная линия на чистом ногте или один геометрический элемент на чистом пространстве". Маникюр на зиму, где есть минимализм с изюминкой - это сдержанно, но современно - уверены мастера.