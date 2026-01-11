Украина попала по буровым установкам 'Лукойла' в Каспийском море: детали от Генштаба

Также на оккупированной Луганщине поражен "Бук-М3".

Подразделения Сил обороны Украины поразили буровые установки "Лукойла" в Каспийском море и подразделение ПВО противника. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что речь идет о трех буровых установках корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, а именно - им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера.

"Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

Также, по данным ведомства, Силы обороны осуществили огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ОТТ Луганской области).

"Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы", - отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что с целью снижения логистических и боевых способностей противника осуществлено огневое поражение склада материально-технического подразделения из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ОТТ Херсонской области).

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск и поражаются объекты, непосредственно вовлеченные в ведение вооруженной агрессии против Украины.

Украинские удары по объектам РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая привлечена к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также сообщал, что на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад БПЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков. Кроме того, Силы обороны поразили пункт управления БПЛА противника в районе Покровска Донецкой области.

