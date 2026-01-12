Украинские десантники начали использовать удочку для перехвата вражеских дронов

Военные на дрон типа Mavic установили рыболовную удочку со шнуром.

Воины 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ показали новый способ перехвата вражеских беспилотников. Они использовали рыболовную удочку и шнур, сообщает Милитарный.

Издание отмечает, что соответствующее видео обнародовала пресс-служба бригады. На кадрах, как отмечают эксперты, на дрон типа Mavic установили рыболовную удочку со шнуром. Предполагается, что на его конце закреплен груз для создания необходимого натяжения.

Во время перехвата украинский беспилотник подлетает к вражескому дрону, имея определенный запас высоты. Далее лопасти российского дрона запутываются или ломаются о шнур, что приводит к тому, что БПЛА теряет управление и падает.

Издание предполагает, что таким способом украинским военным удалось перехватить как минимум два вражеских беспилотника. Добавляется, что на кадрах можно заметить попытку перехвата дрона-камикадзе "Молния" самолетного типа. Однако, вероятно, она оказалась неудачной.

Аналитики отмечают, что несмотря на креативность решения с использованием удочки, такой способ перехвата беспилотников не является новым. Приводятся данные, что метод тарана с помощью палки применяется уже длительное время, примерно с 2024 года, когда началось массовое применение FPV-дронов-перехватчиков.

Издание рассказало, что тогда возникла необходимость сделать такие беспилотники многоразовыми и на них начали устанавливать палку, с помощью которой осуществлялся таран двигателя или винтов вражеского дрона.

В результате, как говорится в статье, лопасти разрушались, беспилотник терял тягу, не мог удерживать курс и падал. Примечательно, что такой метод применялся как против дронов самолетного типа, так и против квадрокоптеров.

При этом сам дрон-таран нередко также терял управляемость и мог потерпеть аварию. Издание предполагает, что использование рыболовной удочки, теоретически, делает процесс перехвата более безопасным.

Объясняется это тем, что шнур с грузом может не иметь жесткого крепления: он легко сходит с кольца, вражеский дрон в нем запутывается и падает, тогда как дружественный беспилотник не испытывает критической нагрузки и не "тянется" вниз вместе с целью.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что поскольку сейчас Киев является для России объектом №1 для атак, следует создать многоэшелонную оборону города. Чаленко добавил, что защитники столицы работают на максимуме возможностей, но их нужно увеличивать. По его мнению, мобильные огневые группы должны иметь различное вооружение, поскольку дроны меняются.

Также мы писали, что в украинской разведке сообщили, что российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотник "Герань-5". В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", данный летательный аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. При этом большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии. Известно, что масса боевой части "Герань-5" составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

