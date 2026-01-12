Число погибших в Иране растет, Трамп рассматривает возможность военной интервенции, - CNN

В ходе беспорядков погибло по меньшей мере 544 человека.

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в Иране на фоне усиления протестов в стране, вследствие которых погибли уже более полтысячи людей.

Как пишет CNN, по данным Human Rights Activists News Agency, в ходе беспорядков погибло по меньшей мере 544 человека, большинство жертв были убиты боевыми патронами или дробовиками, преимущественно с близкого расстояния. Агентство добавило, что также получило 579 других сообщений о смертях, которые остаются предметом расследования, что в общей сложности увеличивает количество убитых до 1123. Также по меньшей мере 10 675 человек были арестованы, в том числе 169 детей.

Трамп планирует вмешаться

Как сообщили источники в администрации США, Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в Иране.

"Похоже, что были убиты люди, которых не следовало убивать. Это насильственные действия, если вы называете их лидерами. Я не знаю, правят ли их лидеры просто с помощью насилия, но мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос, – сказал Трамп журналистам в воскресенье на борту президентского самолета. – Военные изучают это, и мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение".

По словам чиновников, президенту был предложен ряд вариантов, в основном направленных на уничтожение сил безопасности Тегерана, используемых для подавления протестов. Эти варианты включают кибер-операции против иранских военных или целей режима, что может сорвать усилия по подавлению протестов, заявил один из чиновников. Варианты также включают новые санкции против деятелей режима или секторов иранской экономики, таких как энергетика или банковский сектор.

Администрация также изучала возможность предоставления технологий, подобных Starlink, для улучшения интернет-связи в Иране, помогая протестующим обойти информационную блокаду.

Ожидается, что Трамп не будет направлять американские войска в страну, и другой чиновник заявил, что на данный момент никаких крупных перемещений войск или техники не планируется.

Некоторые представители администрации опасаются, что действия США могут обострить напряженность на Ближнем Востоке или обернуться против самих США в их попытке помочь протестному движению.

По словам чиновников, в подготовке вариантов действий для президента участвовал ряд различных ведомств. Более официальные брифинги ожидаются на следующей неделе, в том числе во вторник, когда Трамп, как ожидается, созовет высокопоставленных должностных лиц по вопросам национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий.

Что происходит в Иране

Беспорядки против власти в Иране набирают масштаб. На улицах больших и малых городов миллионы людей. Они требуют отставки действующего правительства. Но оценить масштаб протестов пока сложно, ведь власти приказали отключить интернет и мобильную связь в стране.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф предупредил, что американские военные и Израиль станут "законными целями", если США нанесут удар по Ирану.

