Православный праздник сегодня в народе называют Татьянин день, или Татьяна Крещенская.

12 января по новому календарю Православной украинской церкви вспоминают святую Татиану Римскую. О главных традициях дня, народных приметах и запретах, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю и какие обряды помогают привлечь благословение и защиту - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

12 января православная церковь чтит память святой мученицы Татианы, которая жила в III веке в Риме (день памяти святой по старому церковному стилю - 25 января).

Татиана была родом из богатой христианской семьи. Когда девушка достигнула совершеннолетия, то отказалась от замужества и посвятила себя служению Богу. За добродетельную жизнь вскоре Татиану поставили диакониссой.

Но однажды девушку схватили язычники - они привели ее в храм Аполлона и пытались заставить поклониться идолу. Вместо этого Татиана стала молиться, и в этот момент произошло землетрясение, разрушившее часть храма. Также по молитве святой статуи языческих богов трижды рушились.

Диакониссе этого не простили: ее начали пытать, но все раны быстро заживали. Во время одной из пыток Татиана снова молилась Богу, и Он послал четырех ангелов к ее мучителям - после этого часть из них уверовала во Христа. Остальные, испугавшись, осудили святую на казнь.

Кого еще вспоминают сегодня по новому стилю:

мученика Мертия;

мученика Петра Авесаломита;

преподобную Евпраксию, деву Тавенскую;

святителя Саву, архиепископа Сербского,

а также иконы Богородицы "Акафистная" и "Млекопитательница".

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 12 января вспоминают святую Анисию Солунскую - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому календарю и его историю.

С какими молитвами обращаются к святой, чего нельзя делать сегодня

Татиану Римскую считают покровительницей женщин, поэтому ее просят в молитвах о здоровье, семье и детях.

В старину Татьянин день называли также Татьяной Крещенской - праздник совпадал с крещенскими днями. Еще одно название - Бабий кут, особое место в избе у печи, куда имели доступ только женщины.

Главная традиция дня - выпечка хлеба или каравая, который следует разделить между всеми членами семьи. Кроме того, можно наводить порядок в доме, чистить кастрюли, заниматься готовкой. Также принято выбивать пыль из дорожек и ковров - считается, что это приносит благополучие в дом.

По поверьям, сегодня следует до заката нужно совершить добрый поступок - подать милостыню, помочь нуждающимся, покормить птиц и бездомных животных. Говорят, что тогда добро вернется стократным размером, а святая Татиана поможет исполнить заветное желание.

В праздник 12 января категорически запрещается сквернословить, завидовать, проявлять жадность, мстить, а также отказывать в помощи.

Народные приметы дня запрещают ругаться и даже мирно выяснять отношения. Также нельзя употреблять алкоголь - считалось, что пьяного по запаху найдет нечисть и принесет беду. Не разрешается выбрасывать мусор, чтобы вместе с ним не потерять удачу.

Приметы на 12 января

В Татьянин день наши предки следили за погодой, поведением животных и птиц, чтобы предсказать урожай, здоровье и будущие события:

снег идет - к дождливому и ненастному лету;

метель началась - урожай на полях будет скудным;

собаки воют - ударят сильные морозы;

синицы летают над деревьями - погода ухудшится.

Самая яркая примета дня: если на Татьяну морозно и ясно, то урожай будет богатым.

