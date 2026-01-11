Какие собаки имеют самую прочную связь со своими хозяевами: ветеринары назвали 11 пород

Эти породы известны своей преданностью, уверенностью и интеллектом.

Для людей, которые хотят создать прочную связь со своей собакой, есть определенные породы, которые известны именно этим. Поэтому издание Your Tango назвало 11 пород собак, которые будут преданны своим хозяевам.

Немецкая овчарка

Немецких овчарок обычно считают агрессивными или страшными собаками. На самом деле эта порода является самой смелой из всех существующих.

Эта порода известна своей преданностью, уверенностью, интеллектом и готовностью рисковать жизнью, чтобы защитить своих близких.

Лабрадор-ретривер

Это одна из пород собак, которые формируют самые прочные связи со своими хозяевами.

"Темперамент лабрадора-ретривера является одной из причин, почему они так популярны в качестве домашних любимцев. Обычно они ласковы с детьми, другими домашними животными и даже с незнакомцами... Эти дружелюбные собаки также любят играть и остаются очень энергичными на протяжении большей части своей жизни. Чтобы быть счастливыми, им нужно много двигаться и уделять им много внимания", - подчеркнул ветеринар Мишель Динер.

Золотистый ретривер

Как отметили эксперты из Hill's Pet Nutrition, эта порода известна своей необычайной игривостью, кротостью и высоким интеллектом. Их также описывают как ласковых, уравновешенных и стремящихся угодить.

"Благодаря этим чертам характера золотистые ретриверы имеют одни из лучших отношений со своими хозяевами. И тем, кто хочет завести собаку, которая всегда будет рядом, не стоит искать дальше", - советуют в материале.

Боксер

Ветеринарный техник Дженна Стреговски подчеркнула, что боксеры являются хорошими семейными собаками, поэтому в основном имеют дружелюбный, игривый характер и больше всего любят людей.

"Эта порода очень любит детей и играть, поэтому вам будет трудно не найти способ наладить контакт с любящим (и слюнявым) боксером. Эти дураки склонны прыгать, но это только потому, что они проявляют свою любовь", - добавляют в Your Tango.

Колли

Эта порода отличается своей преданностью и ласковостью. Также колли не испытывают никаких трудностей в налаживании связи с людьми, которых они любят больше всего.

Кавалер

Кавалеры известны своей дружелюбием, ласковостью, приспособляемостью, а также они ценят общество. Кроме того, эта порода умная и очень преданная своим хозяевам.

Бигль

Бигли всегда были лучшими друзьями человека, а разводили их изначально как охотничьих собак.

"Со временем порода развилась в Англии, а позже в Северной Америке, став более утонченной и широко признанной к концу 19 века, и в конечном итоге превратилась в одну из самых популярных пород. Хотя бигли и сегодня используются в стаях для охоты, чаще их рассматривают как собак-компаньонов и семейных собак", - подчеркнул Стреговски.

Такса

Таксы известны своей очаровательной личностью, любознательной натурой и отважным сердцем. Они являются прекрасными компаньонами, поэтому любой человек или семья будет счастлива иметь их рядом.

"Такса – это умная маленькая собака с собственным умом. Они могут быть упрямыми и не всегда хотят слушать своих владельцев. Однако таксы также игривы, очаровательны и могут быть очень ласковыми со своей человеческой семьей. Таксы имеют яркую личность и, как правило, просто интересны в общении, что объясняет их популярность", - сказала ветеринарная медсестра Элизабет Грей.

Акита

Хотя акиты часто считают агрессивными и недружелюбными, это не соответствует действительности. Однако правильная дрессировка и социализация очень важны.

"Несмотря на то, что акита - большая, выносливая порода, ее веками разводили как домашнего любимца. Их преданность и верность очень нравятся владельцам акит. Обычно акита будет следовать за вами из комнаты в комнату в вашем доме, как будто ее единственная цель в жизни - защищать вас и составлять вам компанию", - отметили эксперты из Hill's Pet Nutrition.

Ротвейлер

Хотя ротвейлеры имеют несправедливо плохую репутацию, вам будет трудно найти породу, которая была бы такой же преданной, как эта.

По словам экспертов ElleVet Sciences, ротвейлеры являются ласковыми, смелыми, уверенными в себе и любящими.

"Хотя ротвейлеры выглядят угрожающе, обычно они очень любящие. Они очень преданные и хотят проводить много времени, обнимаясь и играя со своими человеческими семьями", - подчеркнули специалисты.

Большая пиренейская горная собака

Эти собаки довольно крупные, но в глубине души они известны как самые нежные гиганты.

"Американский клуб большой пиренейской овчарки также отметил, что эта порода умна, спокойна по своей природе, ловка и независима. Однако они любящие и ласковые, что делает их идеальной породой для формирования душевной связи", - подытожили в материале.

