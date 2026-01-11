В Полтаве планируют усилить контроль за воинским учетом

Лиц, которых разыскивает ТЦК, могут идентифицировать при обращении в органы власти, ЦНАПы или другие учреждения.

В Полтаве планируют создать специальную комиссию, которая будет проверять государственные органы, предприятия, учреждения и организации на соблюдение правил воинского учета. Такое решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета во время заседания 9 января, сообщает Суспільне Полтава.

Издание поделилось, что специальная комиссия будет проверять правильность ведения списков, своевременное сверку данных с ТЦК и наличие ответственных лиц за воинский учет.

Кроме этого, предприятия и учреждения обяжут сообщать в ТЦК о гражданах, которые не состоят на воинском учете или нарушают его правила.

В статье добавляется, что будет усилено взаимодействие с полицией по розыску, задержанию и доставке в ТЦК граждан, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности.

Лиц, которых разыскивает ТЦК, могут идентифицировать при обращении в органы власти, ЦНАПы или другие учреждения. Таких лиц в случае необходимости полиция может доставить в ТЦК с целью оформления документов.

Городские власти, со своей стороны, как отмечает издание, намерены более активно информировать население о правилах воинского учета через СМИ и официальный сайт городского совета. Еще планируется внедрить онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец высказал мнение, что улучшение отношения к мобилизации среди украинцев требует кардинального изменения системы стимулирования. Лубинец поделился, что каждый год растет количество граждан, которые подают жалобы на нарушение прав со стороны работников ТЦК и СП. В то же время он отметил, что не все поступающие жалобы затем подтверждаются. Лубинец считает, что необходимо не только большое финансовое обеспечение, но и установление разумных сроков военной службы, чтобы изменилось отношение украинцев к работникам ТЦК.

Также мы писали, что председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что Верховная Рада может лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в высшие, предвысшие и профессиональные учебные заведения. Бабак привел данные, что в 2022 году таких лиц в стране насчитывалось около 30 тысяч, тогда как по состоянию на 1 сентября 2025 года - уже около 250 тысяч человек. Нареп признал, что государство не может ограничить право на образование, но планирует проверять, действительно ли такие лица учатся.

