Авиация РФ за время войны очень усилилась, в НАТО фатально этого не понимают, - аналитик

На Западе убеждены, что они точно победят российские Воздушные силы, если даже Украина способна не пускать российские самолеты в свое воздушное пространство.

Российская авиация за время войны в Украине стала более серьезной угрозой для НАТО, однако на Западе ошибочно считают ее колоссом на глиняных ногах. Об этом в своем аналитическом докладе на сайте британского Королевского института объединенных служб (RUSI) пишет военный аналитик Джастин Бронк.

Почему в НАТО считают, что авиация РФ слаба

В НАТО убеждены в слабости Воздушно-космических сил (ВКС) России из-за их неспособности достичь преимущества в воздухе над Украиной. В первые месяцы войны Россия понесла тяжелые потери в самолетах: около 130 уничтоженных или сильно поврежденных самолетов, если считать только те случаи, которые попали на фото и видео.

Видео дня

Больше всего потерянных самолетов - это Су-25СМ и Су-34М (примерно по 40 единиц обоих типов). Особенно тяжелыми эти потери были именно для флота Су-34, которых на начало войны в России было только около 130 единиц.

"Неспособность ВКС установить превосходство в воздухе над Украиной, а также значительные потери самолетов, вооружения и систем противовоздушной обороны, которые они понесли в конфликте до сих пор, побудили многих политиков и военных наблюдателей значительно снизить рейтинг ВКС как потенциальной угрозы для европейских государств-членов НАТО", - пишет Бронк.

Почему в НАТО ошибаются насчет слабости авиации РФ

Аналитик убежден, что потери самолетов хоть и были значительными, но не являются критическими. Например, потеря большого количества Су-25 и Су-24, по мнению Бронка, вообще не имеет значения, поскольку речь идет об устаревших самолетах, которые Россия и так бы не стала использовать в гипотетическом конфликте против НАТО.

Что же касается более современных самолетов, то Россия полностью компенсировала потери начального этапа войны и даже превысила размер флота, который имела тогда.

Например, что касается уже упомянутых Су-34. На начало войны РФ имела их около 130 и потеряла 40. Однако в 2022 году российская армия получила 8 новых самолетов этого типа, в 2023 – еще 11, в 2024 – еще 12-14, в 2025 году – еще до 11. То есть за время войны ВКС РФ получили около 40 новых самолетов этого типа, а вероятно и больше.

Количество Су-35С выросло с 90 машин в конце 2020 года до 135-140 в конце 2025 года. Количество МиГ-31 увеличилось со 110 до 125-130. Число Су-30 немного сократилось – со 150 до 140-145. Кроме того, в ВКС появилось 20 Су-57 против 1 в конце 2020 года.

В целом, если в 2020 году на вооружении России было 466 пригодных к использованию истребителей различных типов, то к концу 2025 года их стало уже 545-560 самолетов.

Что не менее важно, за время войны сотни, если не тысячи российских пилотов получили реальный боевой опыт современной высокоинтенсивной войны, которого они не имели до того, и которого не хватает большинству пилотов стран НАТО.

Кроме того, как сами пилоты, так и их командование научились более эффективно взаимодействовать с наземными системами ПВО и сухопутными силами.

"В любой войне против сил НАТО ВКС в начале 2022 года столкнулись бы с трудностями в использовании эффективной огневой мощи на поле боя в больших масштабах из-за недостаточного количества вариантов вооружения, нехватки прицельных модулей и плохой подготовки. Сейчас это не так", – отмечает Бронк.

Война России против НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в Совместном аналитическом учебном центре НАТО-Украина, заявил, что в случае войны с Россией страны НАТО могут понести даже большие потери, чем Украина.

По его словам, современное поле боя полностью насыщено дронами, которые выполняют разведывательные и ударные задачи. Из-за этого эвакуация раненых и оказание медицинской помощи в критические первые 60 минут после ранения часто становятся почти невозможными. Украинским военным приходится ждать плохой погоды или низкой видимости, чтобы вывезти раненых из зоны боевых действий.

Вышневский считает, что НАТО в возможном конфликте с Россией столкнется с теми же проблемами, но масштаб разрушений и потерь может быть значительно больше.

Вас также могут заинтересовать новости: