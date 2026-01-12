Ждем реакции от России: глава ЕК раскрыла детали о гарантиях безопасности для Украины

Она отметила, что гарантии безопасности будут в первую очередь опираться на вооруженные силы Украины.

России предстоит показать, что она заинтересована в мире, так как Киев и его союзники договорились о мирном плане и гарантиях безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя мирный план из 20 пунктов.

Как пишет Reuters, в беседе с журналистами она заявила, что наряду с планом существуют существенные, надежные и четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны Соединенных Штатов и Европы.

"Теперь России нужно показать, что она заинтересована в мире", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что гарантии безопасности будут в первую очередь опираться на вооруженные силы Украины, которые, по ее словам, хорошо подготовлены и имеют боевой опыт. Задача европейцев – обеспечить хорошее оснащение украинской армии, сказала она.

Второй линией обороны станет так называемая Коалиция желающих – 35 государств, включая большинство стран ЕС, а также Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Турцию.

"Здесь очень хорошо, что американцы участвуют, в частности, в проверке и мониторинге, а также в обеспечении механизма "страховочной сетки", – сказала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что ЕС работает над планами по обеспечению экономического процветания Украины после прекращения огня, и эти идеи будут изложены в готовящемся "документе о процветании".

В документе будут изложены меры на краткосрочную перспективу и на следующее десятилетие для стимулирования экономики Украины и поддержки ее восстановления.

Как сообщал УНИАН, в случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать до 20 тыс. человек.

Согласно планам, основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты. Турция дала понять, что возьмет на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это может произойти уже в конце этого месяца.

