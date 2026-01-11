Пограничники показали, как выглядит остров Змеиный зимой (видео)

Остров находится в северо-западной части Черного моря, в 120 километрах от Одессы.

Пограничники показали, как выглядит зимой остров Змеиный, освобожденный от российских оккупантов в июне 2022 года.

"Уникальные кадры от пограничников: как выглядит зимний остров Змеиный прямо сейчас!" - отметили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

На видео, которое обнародовали пограничники, можно увидеть остров, за который в 2022 году велись ожесточенные бои между Украиной и РФ.

На кадрах, сделанных, вероятно, с помощью дрона, зафиксирована островная территория, на которой есть определенные поврежденные сооружения. Также видно, что там установлен пограничный столб в желто-синих цветах, который подчеркивает принадлежность острова к нашему государству. Рядом на большом щите надпись "Остров Змеиный – Украина".

Что известно об острове Змеиный

Змеиный – остров в Черном море, который принадлежит Украине и определяет ее территориальные воды. Он расположен в северо-западной части моря, примерно в 37,5 километрах от побережья к востоку от дельты Дуная. Расстояние от острова до Одессы – 120 км. Территориально принадлежит к Вылковской городской общине Измаильского района Одесской области.

В феврале 2022 года армия РФ оккупировала Змеиный, освободить его удалось 30 июня этого же года. На острове россияне пытались обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, который стал уязвимым после потопления крейсера "Москва". Позже противник неоднократно атаковал Змеиный с помощью тактической авиации, сбрасывая фугасные бомбы.

С Змеиного эвакуировали кошек

Как сообщал УНИАН, осенью с острова Змеиный представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины эвакуировали 15 кошек. Тогда говорилось, что приближение морозов усложняет жизнь многочисленных кошек и котят, обитающих на острове. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР, которые осуществляли патрулирование акватории, решили эвакуировать животных с острова на "большую землю". Тогда кошек транспортировали по морю, а затем привезли в один из приютов для животных.

Вас также могут заинтересовать новости: