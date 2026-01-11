Для пяти знаков Зодиака новая неделя станет прорывной: к ним идет счастье

В списке есть Водолей и Лев.

Составлен гороскоп на неделю с 12 по 18 января 2026 года. Пять знаков Зодиака будут особенно удачливы. Луна в Скорпионе открывает этот период, помогая обрести внутренний баланс и понять, чего вы действительно хотите, когда сезон Козерога постепенно подходит к завершению.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Во вторник, 13 января, Луна переместится в Стрелец, наполняя атмосферу оптимизмом и новыми надеждами. В субботу, 17 января, Венера вступит в Водолей, готовя нас к новолунию в Козероге 18 января. Эти астрологические события дают возможность сосредоточиться на своих целях и на том, как вы хотите управлять собственной судьбой в ближайшие месяцы. Неделя становится значимой для подготовки к будущему и развитию личной силы.

Водолей

17 января Венера войдет в ваш знак, что позволит вам направить внимание и энергию на собственное развитие. Отношения становятся более гармоничными, а ваши намерения воспринимаются окружающими ясно и открыто. Новолуние в Козероге поможет уделять время себе и своим нуждам.

Хотя появляется соблазн взяться за несколько проектов одновременно, лучше сосредоточиться на уже начатом. Это время подходит для обучения – курсов, книг или практик, которые повысят ваши навыки. Венера в знаке также усиливает силу сотрудничества: совет и поддержка друзей, коллег или наставников принесут ощутимую пользу.

Лев

Луна в Стрельце в начале недели меняет ваши связи и помогает почувствовать уверенность в себе. Венера в Водолее усиливает этот эффект, напоминая, что нельзя довольствоваться меньшим в отношениях.

Это удачный период для исследования новых мест – магазинов, кафе или культурных событий. Любые старые конфликты могут уладиться, а понимание людей вокруг углубляется. Это принесет не только гармонию в личной жизни, но и пользу профессиональной сфере: вы сможете легче находить компромиссы и договариваться.

Козерог

Новолуние в вашем знаке открывает время проявления скрытых талантов и новых стратегий. Вы становитесь центром событий и обретаете возможность сиять. Важно ценить собственные достижения и гордиться проделанной работой.

Луна в Стрельце расширяет перспективы ваших отношений, а новолуние 18 января поможет лучше понимать эмоции и открыться другим. Не подавляйте свои чувства – используйте их конструктивно через ведение дневника, медитацию или творческие практики. Деньги, любовь и личностный рост идут рука об руку с вашим внутренним развитием.

Рак

Новолуние оказывает влияние на ваши отношения, призывая к честности и открытости. Долгое пребывание в иллюзиях не принесет пользы – лучше вести откровенные диалоги с друзьями или партнерами. Стоит избегать конфликтов и сосредоточиться на дипломатии.

Эта неделя помогает отпустить ненужное и освободить место для значимых событий. Луна в Стрельце подталкивает к смелым решениям, укрепляет уверенность в себе и помогает ясно определить цели. Это время для того, чтобы целенаправленно двигаться к своим мечтам.

Телец

Новолуние в Козероге 18 января приносит мощную энергию в ваши отношения и личные дела. Проведите время с близкими, устройте уютный вечер дома или небольшую встречу с друзьями.

Венера в Водолее к концу недели открывает возможности для самопознания и раскрытия потенциала. Лидерские качества проявляются ярко, но важно сохранять внимательность к мнению других. Эта неделя учит проявлять понимание, сострадание и гибкость, сочетая заботу о себе с вниманием к окружающим.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три китайских знака Зодиака будут на пике удачи всю следующую неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: