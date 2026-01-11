Эксперты назвали 7 овощей, которые стоит посадить в январе

Если Вы заядлый огородник, то самое время готовиться к новому сезону.

Хотя может показаться, что сезон садоводства еще далеко, январь может быть отличным периодом для посадки некоторых овощей. То, как и что сажать, во многом зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Издание Martha Stewart пишет, что в северных регионах, где почва слишком твердая для прямого посева на открытом воздухе, можно выращивать семена в помещении и пересадить их в грунт весной. В мягком и теплом климате, как на юге, даже сейчас достаточно тепло, чтобы сеять некоторые овощи на открытом воздухе.

Горох

Можно сажать семена гороха на открытом воздухе в январе в регионах с мягким климатом, где температура почвы составляет от +4°С до +11°C, говорит специалист по садоводству из Университета штата Колорадо Линда Лангело. В противном случае, начните выращивать их в помещении в лотках для семян.

Она уточнила, что при посадке семян гороха очень важна правильная подготовка почвы:

Обязательно разрыхлите почву на глубину от 15,24 см до 20,32 см. Убедитесь, что почва ровная. Перед посадкой полезно добавить немного воды. Затем посадите горох на глубину от 3,81 см до5,08 см и на таком же расстоянии друг от друга, с расстоянием между рядами от 45,72 см до 60,96 см.

Важно помнить, что почва должна быть влажной, но не переувлажненной.

Перец

Семена перца можно высаживать в помещении в конце января и феврале, говорит Лангело. В теплом климате семена перца можно высаживать на открытом воздухе.

Помидоры

Помидоры - летняя культура, но можно ускорить вегетационный период, начав выращивать семена в помещении. Городской садовод из Louisiana State University AgCenter Кристин Кокер говорит, что семена помидоров можно сеять в помещении в контейнерах в январе:

Им нужно от восьми до десяти недель, прежде чем их можно будет пересадить на улицу. Держите почву влажной, но не переувлажненной; для лучшего дренажа используйте смесь для выращивания семян.

Лук

Лук можно выращивать из семян в конце января - феврале. Примерно через 10-12 недель, после последних весенних заморозков, рассаду можно пересадить на улицу.

"Лук чувствителен к длине светового дня, поэтому выбирайте сорт, который лучше всего подходит для вашего региона", - говорит Лангело.

Используйте почвосмесь для выращивания рассады, чтобы обеспечить хороший дренаж, и предварительно увлажните семена перед посадкой, добавила эксперт.

Шпинат

Шпинат можно сеять прямо в землю в тех местах, где почва пригодна для обработки, или выращивать в контейнерах.

"Семена хорошо переносят морозы. Холод делает шпинат более сладким, преобразуя крахмал в сахар. Когда шпинат выращивают в более теплую погоду, он может иметь слегка горький вкус", - говорит Лангело

При этом Кокер рекомендует использовать укрывные материалы, чтобы защитить шпинат от неожиданных заморозков.

Капуста

Существуют выносливые сорта капусты, которые можно сеять на открытом воздухе в январе, если почва пригодна для обработки.

"Они хорошо растут при температурах ниже нуля, если обеспечить им дополнительную защиту, например, укрывные материалы или парники", - говорит Лангело.

Брокколи

Хотя в январе в северных климатических условиях слишком холодно для прямых посевов, но это отличное время для посадки семян в помещении, чтобы в дальнейшем их высадить в грунт.

"Используйте лампы для выращивания растений и поддерживайте температуру около 18°C-21°C", - говорит Кокер.

