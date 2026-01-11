Гороскоп на неделю от Макса Гордеева: Близнецам - не обманывать себя, Львам - повзрослеть

Козерогам мольфар советует позволить себе быть непродуктивным, иначе система даст фатальный сбой.

Следующая неделя ставит каждого перед зеркалом собственных привычек и иллюзий: время перестать бежать от реальности, посмотреть правде в глаза и взять ответственность за свою жизнь. Без прикрас и поблажек – только честный взгляд на то, что тормозит ваше развитие и мешает двигаться вперед. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю с 12 по 18 января 2026 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

Овен

Ваш энтузиазм – это просто дофаминовая игла, на которую вы подсели. Вы начинаете новые дела не ради результата, а ради ощущения старта, оставляя за собой кладбище незавершенных проектов. Люди устали от вашего "пожара", который греет только вас, а других обжигает. Научитесь финишировать, иначе скоро будете бежать марафон в одиночестве.

Телец

То, что вы называете стабильностью, на самом деле является страхом жизни. Вы обрастаете мхом в своей зоне комфорта, отказываясь от развития из-за риска потерять копейки. Ваша накопительная стратегия превращается в обычную скупость, и не только материальную. Вы экономите чувства на "черный день", не понимая, что он уже наступил.

Близнецы

Ваша адаптивность – это на самом деле отсутствие собственных принципов. Вы соглашаетесь со всеми, чтобы быть удобным, и в результате предаете себя. Ваши слова обесценились, потому что вы меняете мнение быстрее, чем погода. Попробуйте хотя бы неделю не лгать себе и другим ради "мира" – увидите, сколько лишних людей отпадет.

Рак

Вы используете прошлое как костыль, чтобы не идти в будущее. Ваша ностальгия токсична – вы идеализируете то, что давно умерло, и игнорируете живых людей рядом. Вытаскивая старые скелеты из шкафа, вы пугаете ими тех, кто пытается вас любить сегодня. Отпустите мертвых, им все равно, а вы теряете время.

Лев

Вы зависимы от одобрения, как наркоман от дозы. Если вам не аплодируют, вы впадаете в депрессию или агрессию. Эта внутренняя пустота не заполнится лайками или комплиментами. Ваша гордыня – это просто хрупкий щит, за которым прячется испуганный ребенок, боящийся остаться незамеченным. Повзрослейте: мир не вращается вокруг вас.

Дева

Вы наводите порядок снаружи, чтобы не видеть хаоса внутри. Ваше маниакальное внимание к мелочам – это способ отвлечься от глобальных проблем в вашей жизни, которые вы не решаетесь решить. Вы критикуете других, чтобы на их фоне казаться себе правильным. Но идеальность – это миф, и вы гонитесь за призраком.

Весы

Ваша пассивная агрессия страшнее открытого конфликта. Вы улыбаетесь, держа камень за пазухой, и это разрушает доверие. Вы не решаете проблемы, вы их консервируете, надеясь, что они исчезнут сами. Не исчезнут. Ваше молчание сейчас - это не золото, это бомба замедленного действия под вашими отношениями.

Скорпион

Вы играете в бога, пытаясь контролировать судьбы других, но не можете справиться с собственными демонами. Ваша проницательность превратилась в паранойю – вы ищете грязь даже в святой воде. Манипулируя людьми через секс или деньги, вы получаете власть, но теряете близость. Скоро рядом останутся только те, кто вас боится, а не любит.

Стрелец

Ваша философия – это просто красивая обертка для побега от ответственности. Вы готовы спасать мир, чтобы не мыть посуду дома. Ваши грандиозные планы смешны, пока вы не научитесь выполнять мелкие обещания. Вы – турист в собственной жизни: пришли, насрали и поехали дальше, оставив других убирать.

Козерог

Вы думаете, что ваша черствость - это признак силы, но это признак отмирания души. Вы строите карьеру на костях собственных эмоций. Ваш статус не согреет вас, когда вы сломаетесь от перенапряжения. Вы забыли, что человек – это не функция, а живой организм. Позвольте себе быть непродуктивным, иначе система даст фатальный сбой.

Водолей

Ваш бунт против правил стал предсказуемым и скучным. Вы разрушаете традиции не ради прогресса, а ради эпатажа. Ваша "свобода" выглядит как обычное одиночество и неумение строить длительные связи. Вы так боитесь раствориться в другом человеке, что превращаетесь в холодный айсберг, к которому невозможно пришвартоваться.

Рыбы

Вы романтизируете свои страдания, потому что они делают вас "особенным". Ваша духовность – это часто просто нежелание работать и решать материальные вопросы. Вы убегаете в выдуманные миры, где вы герой, пока в реальности ваша жизнь разваливается. Перестаньте ждать чуда, чудеса не случаются с теми, кто просто лежит в направлении мечты.

