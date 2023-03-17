В 2022 году украинский экспорт в Европу составил почти 28 млрд долларов.

Срок действия режима беспошлинной торговли Украины с Европейским Союзом скорее всего будет продлен еще на год.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Итоги совещания он опубликовал в своем Telegram.

"В прошлом году Украина также получила "экономический безвиз" с ЕС. Теперь имеем важный сигнал от Европейской комиссии относительно его продления. Совет министров экономики и финансов ЕС предложил продлить приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год. В 2022 году украинский экспорт в Европу составил почти 28 млрд долларов. Более половины нашей внешней торговли теперь ориентировано на европейский рынок", - заявил он.

Чиновник отметил, что продление "экономического безвиза" - это существенная поддержка украинского бизнеса и важный шаг для восстановления экономики Украины.

В ЕК отменили пошлину на украинский экспорт

Напомним, что 27 апреля 2022 года Европейская комиссия согласовала отмену на год всех пошлин и квот на украинский экспорт. Тогда детали соответствующей договоренности лидер Украины Владимир Зеленский обсудил лично с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Тогда стороны сошлись на взаимной выгоде от этого сотрудничества, ведь с одной стороны - это помешает РФ спровоцировать глобальный ценовой кризис на рынке, а с другой - поможет Европе и Украине стабилизировать рынки на фоне "деструктивных" решений со стороны Путина.

Отметим, что буквально в декабре 2022 года Украина вышла на новые рынки экспорта.

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