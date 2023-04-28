Граждане РФ считают, что основные трудности еще впереди.

Среди россиян выросло количество людей, поддерживающих войну в Украине. Однако многие граждане государства-агрессора боятся будущего контрнаступления ВСУ и считают, что основные трудности еще впереди.

Данные опроса опубликовал "Левада-центр", признанный в РФ иностранным агентом. Результаты выложены по состоянию на конец апреля. В этом месяце поддержка войны с Украиной среди россиян выросла на 3% по сравнению с мартом — до 75%. Против высказались только 16%, что на 4% меньше, чем в прошлом опросе.

Количество сторонников мирных переговоров увеличилось с 48% до 51%. Против завершения войны дипломатическим путем выступили 38%. А в марте показатель людей, поддерживающих продолжение боевых действий, был 42%.

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Будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины беспокоит 62% респондентов. Обратной позиции придерживается примерно треть. Похожая ситуация и с поставками западного оружия для ВСУ. Этот факт беспокоит 77% респондентов, и лишь 19% не переживают из-за помощи партнеров Киева.

Более половины опрошенных (52%) думают, что основные трудности в связи с развязанной Россией войной еще впереди. По мнению еще 27%, они уже наступили. И лишь 10% считают, что худшее позади.

Опрос состоялся с 20 по 26 апреля среди 1623 человек. Исследование проводилось на дому у респондентов путем ответа на каждый вопрос. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Последние опросы, связанные с войной в Украине

Американский институт исследования в конце апреля опубликовал данные о поддержке Кремля. Респонденты были из 137 стран и регионов. Среди опрошенных 52% сообщили, что не одобряют руководство РФ. Отношение к государству-агрессору ухудшилось даже в тех государствах, лидеры которых публично не осудили войну.

В Украине по состоянию на начало апреля лишь 2% населения положительно относились к россиянам, а 77% — негативно.

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