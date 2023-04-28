В ходе спасательной операции спасти удалось троих детей.

В городе Умань Черкасской области в результате ракетного удара россиян погибли уже шесть человек, еще 17 получили ранения.

Такие данные по состоянию на 9:02 обнародовал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "К сожалению, уже есть шесть погибших в результате ракетных обстрелов. Еще девять – в больнице. Спасательная операция продолжается", - уточнил он детали.

Напомним, перед этим в МВД сообщили, что по состоянию на 8:30 было известно о четырех погибших и 17 раненых. "Троих достали из-под завалов. Еще один человек умер в больнице", - уточнили в МВД и добавили, что спасти удалось троих детей.

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В сообщении говорилось, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ракетная атака 28 апреля

Сегодня рано утром по всей Украине прокатилась волна воздушных тревог. Позже стало известно о попадании в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области и в Днепре. А над Киевом работала ППО и сбила 11 ракет.

Всего оккупанты запустили из акватории Каспийского моря по территории Украины 23 крылатые ракеты, 21 из которых была сбита.

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