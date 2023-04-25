Отношение к России ухудшилось даже в странах, лидеры которых отказались осудить войну.

Уровень одобрения действий Кремля и положительного отношение к российскому руководству резко снизился по всему миру после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

Как свидетельствует масштабный опрос, проведенный Американским институтом исследования общественного мнения в 137 странах и регионах, в 2022 году 57% респондентов сообщили, что они не одобряют руководство России (годом ранее было 38%). 21% респондентов заявили, что поддерживают руководителей России, в 2021 году таких было 33%. Отношение к России ухудшилось даже в странах, лидеры которых отказались осудить войну.

"США и их союзники в Европе и Азии осудили вторжение России в Украину, однако одобрение России упало практически во всех регионах мира. ... Поскольку война России против Украины продолжается, а президента России Владимира Путина сейчас обвиняют в военных преступлениях, вполне возможно, что Россия окажется в еще большей изоляции", – отмечает Gallup.

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Наиболее заметно изменилось отношение к России в Латинской Америке и Карибском бассейне. Здесь средний рейтинг одобрения упал на 21 процентный пункт до 16%, а средний рейтинг неодобрения подскочил на 30 пунктов до 61%.

Лидером по неодобрению стала Украина (96%), за ней идет Польша (95%). Более 90% населения не одобряют действия российского руководства в США, Канаде и 10 разных странах Европы.

На Тайване отношение к России значительно ухудшилось – уровень неодобрения за год вырос с 26% до 72%. В соседнем Казахстане одобрение российского руководства упало до 29% с 55%, а неодобрение подскочило до 50% с 20%.

В Северной Африке и на Ближнем Востоке уровень неодобрения вырос на 12 пунктов до 55%. Африка к югу от Сахары была единственным регионом, опрошенным Gallup, в котором средний рейтинг одобрения руководства России (35%) оставался выше среднего рейтинга неодобрения (32%). В то же время уровень неодобрения подскочил с 21% до 32%.

Отношение к РФ и россиянам в Украине - опрос

Октябрьский опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что украинцы считают наиболее дружественными странами Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду, а абсолютно враждебными – Россию, развязавшую полномасштабную войну, и Беларусь, которая поддерживает российскую агрессию против нашей страны.

В то же время в Украине остается 2% населения, которые все еще положительно относятся к россиянам, показал опрос Центра Разумкова, проведенный в конце февраля. Еще в апреле 2014 года относительное большинство (45%) украинцев выражало положительное отношение к гражданам России.

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