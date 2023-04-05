При этом около 80% украинцев имеют к гражданам РФ негативное отношение, 14% — нейтральное и еще 7% не определились.

В Украине пока остается 2% населения, которое все еще положительно относится к россиянам.

Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

"Если в апреле 2014 года относительное большинство (45%) украинцев выражало положительное отношение к гражданам России, а в июне 2017 года 42,5% — нейтральное, то, по данным последнего опроса, лишь 2% респондентов выражают к ним положительное отношение, 77% — негативное, 14% — нейтральное", - говорится в сообщении.

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Согласно обнародованным данным, 7% опрошенных не определились со своим отношением к россиянам.

Положительное отношение к гражданам России выражают по 4% жителей восточного и южного регионов, 2% жителей — центрального региона и 0% жителей — западного региона. Негативное отношение – соответственно 70%, 56,5%, 80% и 84%.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, положительное отношение к гражданам России выражают 0,6%, среди тех, кто общается на русском — 5%, негативное отношение — соответственно 82% и 59,5%.

Подавляющее большинство (97%) респондентов негативно относятся к правительству и Государственной думе России.

Отвечая на вопрос об отношении к иностранным государствам, о негативном отношении к России сказали 94% респондентов. На втором месте отрицательных отзывов – Беларусь с 81%, за ней – Иран (73,5%), Китай (60%) и Венгрия (46,5%).

Положительное отношение чаще всего респонденты выражают к Польше (94%), Великобритании (91%), Литве (91%), Эстонии (90%), Латвии (90%), Канаде (90%), Чехии (88%), США (88%), Нидерландам (86%), Франции (86%), Германии (85%), Молдове (82,5%), Словакии (82,5%), Израилю (75%), Японии (74%), Турции (72,5%), Грузии (70%), Румынии (69%), Армении (66%), Азербайджану (65%). Относительное большинство (46%) положительно относятся к Индии.

*** Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос проводился методом face-to-face на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

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