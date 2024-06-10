В России наблюдается подъем национального духа и энтузиазм из-за захватнической войны против Украины.

Захватническая война против Украины сплотила российское общество, которое радо служить интересам своего воюющего государства, несмотря на экономические и человеческие потери. Об этом пишет один из самых респектабельных общественно-политических журналов США The Atlantic.

Издание отмечает, что даже отложив в сторону пропаганду, можно увидеть, что "Россия действительно выглядит удивительно единой". Несмотря на потери на фронте в более чем полмиллиона человек и почти полную изоляцию от Запада, российское общество не распалось и наоборот демонстрирует явные признаки социальной сплоченности.

"Одно из объяснений этого парадокса заключается в том, что, в отличие от западных государств, которые призваны защищать интересы своих граждан, российское общество действует с одной целью: служить интересам своего воюющего государства", - говорится в публикации.

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Автор статьи отмечает, что всю свою историю - начиная со времен монгольского доминирования и до 20 века включительно, когда существовал тоталитарный советский режим - в России не было механизмов распределения власти и цивилизованной конкуренции политических мнений. Людям внушали, что личность - ничто наряду с интересами общества, то есть государства.

"Это подчинение коллектива, которое воплощает российское государство, является причиной того, что Путин смог так легко мобилизовать общество на войну. (...) Те же вещи, которые мешают России в мирное время, - жесткость ее авторитаризма; ее централизованная система правления, идущая сверху вниз; ее механизм репрессий; и ее командная экономика - становятся преимуществом во время периодов конфликта, поскольку они позволяют правительству быстро и беспощадно мобилизовать общество и промышленность для своих военных усилий, компенсируя технологическую отсталость и социальную атомизацию, которые в другое время характерны для страны", - пишет The Atlantic.

По крайней мере часть российского общества имеет прямую выгоду от войны. Заработная плата добровольцев, которые вызвались пойти на войну против Украины, по меньшей мере в восемь раз превышает среднюю по стране. Единовременной выплаты раненым, или, погибшим в боях, их родственникам, достаточно, чтобы приобрести ранее недоступные квартиры, машины и другие дорогие товары.

Российские СМИ, официальные и неофициальные, пестрят историями, подобными истории Алексея Воронина, который не жалеет, что воевал в Украине и потерял там часть ноги. "Теперь у меня есть все", - говорит он, играя в видеоигру. Его мать соглашается, что ее сыну повезло - он "только наступил на мину", тогда как несколько его однополчан были убиты.

"Вместо того, чтобы протестовать против войны, которая для многих буквально убивает их родственников, молодые россияне сегодня выстраиваются в очередь, чтобы поглазеть на захваченные танки НАТО, и собираются на концерты патриотических певцов, где почти в религиозном подъеме скандируют "Россия". По крайней мере часть этого пыла выглядит настоящей. Более половины россиян выражают уверенность, что их страна движется в правильном направлении", - пишет журнал.

Автор публикации предупреждает, что "нечестивый симбиоз" военного положения и послушного народа России является плохой новостью для свободного мира. Это означает, что Россия может бесконечно потакать своей экспансионистской мании, особенно на фоне постоянного страха Запада перед эскалацией.

"Запад должен воспринять эту угрозу серьезно и дать ответ. И здесь можно взять другой урок из российской истории. Поражение в войне за ее (России) пределами может быть фатальным для московских власть имущих. Только столкнувшись с таким военным бедствием и унижением, российское самодержавие шатается и разрушается", - пишет автор, напоминая о последствиях поражений России в Японской войне 1904-05 гг. и в Афганистане в 1980-х годах.

Война в Украине: ситуация в России

Как писал УНИАН, в России набирает обороты машина репрессий. Недавно российского военного арестовали за интервью, которое он дал в украинском плену. В частности там он говорил о больших потерях среди российских военных.

На этом фоне Россия принудительно отправляет на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине. Хотя по российским же законам их должны приговорить к тюрьме, в нарушение всех правил и законов их просто гонят на фронт штурмовать Волчанск.

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