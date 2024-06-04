РФ принудительно отправляет на Харьковщину мужчин, которые отказались воевать, - ISW

Всех мужчин этой категории отправляли на фронт по идентичной схеме.

Россия принудительно отправляет на фронт в Харьковской области мужчин, которые отказались воевать в Украине.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована. Сейчас на это направление отправляют оккупантов, которые ожидают суда.

Оппозиционное издание "Верстка" сообщило 3 июня, что российские военные власти начали принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине. В мае их отправляли на север Харьковской и Донецкой областей.

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Сценарий для таких оккупантов одинаковый: сначала их удерживают в частях в ожидании суда, потом суды внезапно отменяют, а мужчин быстро отправляют в Украину.

Российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно поехать в Украину, а других под дулом пистолета вывозили из камер и отправляли на фронт.

Как пишет ISW, подтверждено по меньшей мере 170 таких случаев. Следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом.

"Верстка" со ссылкой на несколько источников, в том числе в Кремле, пишет, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с Министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска России, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

В центре внимания наступление РФ - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институте изучения войны информировали, что ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине.

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