Он говорил правду о больших потерях среди российских военных.

Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего участника войны против Украины после интервью украинскому журналисту. 235-й гарнизонный военный суд арестовал Павла Гугуева по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК), сообщили в пресс-службе суда "Медиазоне".

Никакие подробности дела не известны. "Медиазона" пишет, что поводом для дела, по всей видимости, послужило интервью Гугуева украинскому журналисту Дмитрию Карпенко.

Гугуев - бывший заключенный, осужденный за убийство, причинение вреда средней тяжести и кражу на 12 лет. Отбыв в заключении 10 лет, он отправился на войну в Украину и там попал в плен.

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Еще в плену Гугуев дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, в котором рассказывал о больших потерях среди российских военных. После этого он вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными.

Находясь в России, он дал второе интервью Карпенко, которой было опубликовано в июле прошлого года. В нем он утверждал, что возвращенных из плена бывших заключенных больше месяца удерживают в подмосковной военной части.

Издание "Холод" со ссылкой на другого пленного сообщало, что интервью Гугуев давал, как раз находясь в военной части в Подмосковье.

Источник "Холода" утверждал, что после этого интервью у других бывших заключенных в военной части отобрали телефоны, а самого Гугуева на несколько дней заперли в бывшей оружейной комнате.

Задержания в РФ - другие случаи

Российский суд оштрафовал гражданина Ирана, который гулял по Москве в одежде, украшенной символикой Украины. Как сообщает ASTRA, туриста из Ирана задержали в центре столицы РФ из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины, трезубцами и призывом помогать украинским беженцам.

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