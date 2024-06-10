Россия не отказывается от замыслов захватить дорогу, которая соединяет Волчанск с Купянском.

Волчанск, в котором, по словам военных, бои не прекращаются, где когда-то проживало около 17 тысяч человек, находится примерно в 5 километрах от границы с Россией. Сейчас город почти разрушен, Силы обороны удерживают под своим контролем большую часть Волчанска, но ожесточенные бои не утихают, сообщает The Guardian.

В материале говорится, что в первый день полномасштабного вторжения россияне захватили город, но через полгода отступили из-за наступления Вооруженных сил Украины. Однако 10 мая этого года войска РФ вернулись к замыслам по оккупации Волчанска, сейчас они захватили поликлинику и мясокомбинат.

"С тех пор началась жестокая битва. Российские войска контролируют север города и часть разрушенных западных районов, тогда как украинские войска удерживают центр. Борьба идет дом за домом. Сейчас Волчанск напоминает мини-Сталинград 21 века, это место смерти, стрельбы и ближнего боя", - пишет издание. Видео дня

В то же время военные 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ рассказывают, что небо над Волчанском покрыто дронами: и украинскими, и российскими. По словам защитников, беспилотники - самая большая проблема этой войны и из-за них в городе даже невозможно вывести бронетехнику. Но с другой стороны, они эффективно помогают уничтожать врага.

"Сначала Россия ввела танки. Мы их всех уничтожили за пять минут. Если их не достанет наша артиллерия, то это обязательно достанут дроны. Я не испытываю к ним жалости. Они постоянно пытаются захватить нашу территорию. Россияне - зомбированный народ. Если мы их не остановим, они будут продолжать", - сказал один из военных 57 бригады.

О сложнейшей ситуации в городе также рассказывают местные жители, которые были в оккупации. Так, жительница Волчанска Валентина говорит, что оккупанты врывались даже в больницы, где устанавливали свои наблюдательные пункты и расстреливали мирных людей, которые пытались эвакуироваться.

"Россияне думали, что взять Волчанск будет легко, но они ошибались. Украина дает отпор", - цитирует слова женщины издание.

Также в материале отметили, что сейчас Кремль не отказывается от захвата города. Оккупанты пытаются взять под свой контроль дорогу, которая соединяет Волчанск с Купянском, чтобы прорваться ближе к Харькову.

Какая ситуация на Харьковщине - последние новости

10 июня Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении враг осуществляет перегруппировку войск и приостановил активные действия. В то же время в ведомстве отметили, что сейчас ситуация очень напряженная еще на Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях. Там россияне почти не прекращают штурмы.

Кроме того, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление на Харьков застопорилось. Он считает, что этому поспособствовало разрешение США использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

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