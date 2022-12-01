За день оккупанты задерживают до 50 таких военнослужащих.

В Луганской области увеличилось количество дезертиров среди российских военнослужащих.

Оккупанты бросают российские позиции, чтобы пересечь границу и вернуться на территорию России, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов в ходе брифинга относительно обстановки на фронте.

По его данным, каждый день российские захватчики задерживают около 50 таких солдат.

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"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", - рассказал Громов.

Дезертирство в российской армии

По данным разведки Минобороны Британии, российских военных на фронте контролируют "заградительные отряды", а дезертиров разрешили убивать после предупреждения о недопустимости отступления.

В американском Институте изучения войны сообщают, что в РФ нарастает недовольство из-за плохого обеспечения мобилизованных.

Ранее в Луганской области сообщали, что захватчики устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы задерживать дезертиров.

В сентябре стало известно, что на в Херсонской области оккупанты искали дезертиров с вертолетами и оружием.

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