Российские оккупанты дезертировали со своих боевых позиций с оружием в районе Верхнеторецкого Донецкой области.

Российские оккупанты на Донетчине уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками".

Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 30 ноября в районе Верхньоторецкого Донецкой области выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций.

При этом отмечается, что из 21 дезертира 13 - это лица, завербованные из мест лишения свободы.

Видео дня

"Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря - все дезертиры уничтожены", - сказано в сообщении.

"Зэки" на службе в российской армии

Как сообщал УНИАН, по информации ГУР Минобороны Украины, в июле в РФ ввиду значительных потерь на войне в Украине и нехватки желающих идти на войну начали рекрутировать новобранцев среди осужденных.

В частности, это происходит в Республике Адыгея, а также в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. "Зэкам" обещают полную амнистию после подписания и исполнения контракта.

При этом статья, по которой был осужден конкретный человек – неважна, даже если это убийство или другие тяжкие преступления.

Также к сведению новобранцев доводили, что после набора добровольцев состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач-установление контроля над дорогами на направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: