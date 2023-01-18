При себе у россиянина есть автомат, несколько магазинов с патронами, а также гранаты.

В Воронежской и Липецкой областях РФ разыскивают дезертира, сбежавшего с войны в Украине. Оккупант вооружен.

Как сообщает Телеграм-канал "База", мужчину зовут Дмитрий Перов. Ему 31 год. Он самовольно покинул зону так называемой "спецоперации" 13 января. Через несколько дней оккупант появился у матери, но потом уехал в неизвестном направлении.

"При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат. В настоящее время ведутся его поиски", - говорится в сообщении.

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Дезертиры массово бегут из Украины

11 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганской области зафиксировано увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление ими боевых позиций из-за значительных потерь личного состава.

Российское военное командование увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения. 1 декабря заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что в Луганской области ежедневно задерживают до 50 российских военнослужащих-дезертиров.

В некоторых случаях оккупанты совершают самосуд над дезертирами. Недавно на Донетчине россияне уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зеками".

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