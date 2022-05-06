В отписке флотской прокуратуры указано, что крейсер вообще не находился в украинских водах.

Родственникам "пропавших" моряков потопленного черноморского флагмана "Москва" врут о якобы неучастии судна в "спецоперации".

Об этом свидетельствует отписка военной прокуратуры Черноморского флота отцу одного из моряков.

Командование утверждает, что "Москва" вообще не входила в украинские воды.

"Проверка показала, что корабль не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в "специальной военной операции".

В прокуратуре отцу пропавшего моряка отписали, что местонахождение его сына до сих пор не установлено.

В то же время, по словам матери одного из моряков, судно направлялось в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев.

По данным СМИ, на крейсере были сотни срочников.

Точное число погибших на потопленном 13 апреля Украиной крейсере российские власти не называют.

Больше того, в Минобороны РФ отказываются признавать, что флагман Черноморского флота загорелся в результате попадания двух украинских ракет "Нептун".

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