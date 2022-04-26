Сначала родителям моряка говорили, что их сын "пропал без вести", а Минобороны РФ утверждало, что всех моряков с крейсера якобы эвакуировали.

Отец срочника Егора Шкребца с уничтоженного крейсера "Москва" до сих пор не может узнать, что случилось с его сыном и жив ли он вообще. Российское командование путает родителей "пропавших без вести" моряков и отказывается давать четкие ответы.

На своей странице в российской социальной сети "ВКонтакте" Дмитрий Шкребец показал переписку с руководством своего сына, а после заявил, что надеяться на хорошее уже некому.

Россиянин акцентирует внимание на том, что он не разглашает секретные данные и пишет лишь о том, что получил в открытом доступе. Таким образом он, судя по всему, пытается обезопасить себя и свою семью от давления со стороны Минобороны РФ. Мужчина отметил, что он руководствуется "отцовской болью об утрате сына", однако у него все еще есть надежда "пробить тупую стену остервенелого молчания".

14 апреля, только спустя сутки после того, как в российский крейсер "Москва" попали ракеты, родителей моряков начали оповещать, что их дети "пропали без вести". Семья Шкребца узнала об этом от заместителя командира дивизии Бугорского Алексея Александровича. Он советовал родителям моряка "молиться".

В это же время Минобороны РФ объявило о том, что весь экипаж крейсера "Москва" был якобы эвакуирован.

"И сложилась такая ситуация, что мы, родители "исчезнувших" детей 8 дней слышим от офицеров всех рангов ЧФ, что наши дети в списках "пропавших без вести", а от Минобороны слышим, что весь экипаж эвакуирован. И мы живём в этом сюрреалистическом безумии", - написал отец моряка с крейсера "Москва".

22 апреля отец срочника звонил на "горячую линию" Минобороны РФ с одним вопросом. Родители моряка просто хотят понять, где их сын. Ответ был шокирующим.

"Получили ответ, что наш сын, Егор Шкребец не значится ни в списках погибших, ни в списках раненых, ни в списках пропавших без вести", - рассказал россиянин.

После этого он попросил человека, который озвучил ему информацию о его сыне, еще раз все это проговорить под запись. Затем отец "пропавшего без вести" моряка отправил этот разговор заместителю командира дивизии Бугорскому. Он ответил: "Я не знаю, зачем они вам так говорят".

Отец срочника был в полной растерянности. После этого он опубликовал ссылку на пропагандисткое российское СМИ и передал "привет" всем центральным каналам, которые размещают нечестные новости о полной эвакуации моряков.

Спустя два дня ситуация не изменилась. Отец моряка так и не смог узнать правду:

"Вдруг понял значение известного и простого выражения: "Надежда умирает последней". Последней после кого? После того,кто надеется... Потому что надеяться больше некому".

Ситуация, судя по всему, так и не прояснилась. Шкребец, как и многие другие родители моряков, так и не добился правды, а власти РФ продолжают скрывать информацию о срочниках даже от их семей.

Уничтожение крейсера "Москва": что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Вскоре начали появляться заявления родителей "пропавших без вести" солдат-срочников, служивших на крейсере "Москва". Мать одного из таких моряков утверждала, что говорила со своим сыном, и он рассказал ей о множестве раненых с оторванными конечностями. Другая мать "пропавшего без вести" моряка из "Москвы" рассказала, что в госпитале около 200 раненых.

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.