Политик уверен, что Путин пока достаточно жестко управляет силовиками, чтобы против него плели какой-то заговор.

В российских элитах 9 из 10 человек категорически против войны в Украине. Даже в ближайшем путинском окружении есть люди, которым это все не нравится. Но нет никакой свободы и возможности донести альтернативную точку зрения.

Такое мнение выразил экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков в интервью УНИАН.

По его словам, и в элитах, и в обществе ждали смены Путина на Медведева. Все ожидали второго срока Медведева. И если бы Медведев пошел тогда на второй срок, ничего этого бы не было, уверен политик.

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"Мы бы жили в другой стране. Но они обманули всех и поменялись местами. А еще за эти 20 лет уехало я не знаю сколько миллионов людей, которые изначально видели куда это все движется. На Болотную площадь выходили сотни тысяч, по всей стране были массовые митинги, но элиты не раскололись, силовики были лояльные – Путин платил им деньги, они всех разгоняли. Всех выдавливали из власти. Мне в 2016 году не дали переизбираться, хотя я выигрывал выборы. В прошлом году меня вообще не пустили и посадили, взяли в заложницы тетю и вынудили меня уехать. Она до сих пор под подпиской о невыезде. Так все и работает", - говорит Гудков.

Он отметил, что в России те люди, которые были заточены на деньги, на личное обогащение, обеспечение, роскошную западную жизнь родственников были против войны в Украине, но их никто не спрашивал.

"Олигархов у нас нет. Олигархи имеют политическое влияние, а у нас нет ни одного бизнесмена с политическим влиянием. У нас есть Путин, и есть его шайка-лейка, которая узурпировала в стране власть. Они все и решают. Все остальные виноваты в том, что они допустили такую ситуацию – из элит превратились в каких-то трусливых прислужников, которые ни на что не влияют. Я знаю, что очень много чиновников после 24 февраля просто уехали из страны. Да, они это сделали тихо. Можно было и громко, но они поступили именно так. Я думаю, что даже в ближайшем путинском окружении есть люди, которым это все не нравится, но попробуй пойди к царю и скажи, что он не прав. Не факт, что ты потом уедешь самостоятельно, а не в автозаке куда-нибудь в СИЗО. Нет никакой свободы и возможности донести альтернативную точку зрения", - говорит он.

Путин пока достаточно жестко управляет силовиками, чтобы против него плели какой-то заговор. Но все же, по мнению Гудкова, какой-то раскол может произойти после военного поражения, когда Путин реально потеряет рейтинг, поддержку граждан, поддержку части силовиков.

"Тогда они будут думать: "А кто, если не Путин?". На Путина можно будет списать всю эту войну, поставить другого человека, выплатить репарации Украине, вывести войска, освободить эти территории и пытаться отменить санкции. Такой сценарий не исключен, но он возможен только тогда, когда Путин потеряет власть в результате военного поражения. Никак по-другому. Есть такой тезис, что Европа испугается холодной зимы и перестанет поддерживать Украину. Или, например, сейчас 300 тысяч мобилизованных изменят ситуацию на фронте. Такое тоже обсуждается. Как только они избавятся от этих всех иллюзий, тогда среди элит пойдут другие разговоры", - говорит политик.

Режим Путина слабеет: что происходит в России

Ранее сообщалось, что в Кремле набирает обороты раскол, а "стабильность" режима Путина уже подорвана. Его все больше критикуют подчиненные.

По словам российского политика Михаила Ходорковского, в военно-политическом руководстве РФ назревают странные изменения.

Гудков ранее заявлял, что в России уже начался раскол элит по линии генералов.

Как писал УНИАН, по словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

"Проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению", - говорит глава ГУР.

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