Президент РФ начал компанию по зачистке российских генералов, рассказал оппозиционер.

В России начинается раскол элит по линии генералов. Кроме того, россияне массово меняют свое мнение о войне против Украины.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

"Раскол элит начинается по линии генералов. Это первая линия разлома. Вторая линия – по географическому принципу… Регионы начинают потихоньку бузить", – заявил он.

"Элита ненавидит Путина. Он их лишил всего. Это не предположение, это факт. У меня есть такая информация от представителей высокопоставленных семей российской элиты. Они не скрывают своей ненависти и неприязни к Путину. Вопрос только в том, насколько эти настроения могут быть открытыми, и насколько они там эскалируются в результате поражений, которые терпит путинская армия в Украине. Они нарастают", – рассказал Гудков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин начал компанию по зачистке российских генералов:

"Они будут назначены изменниками, предателями, бездарями, которые все разворовали, пр**рали. Они будут назначены крайними и "козлами отпущения".

Что происходит в России

Ранее сообщалось, что в Кремле набирает обороты раскол, а "стабильность" режима Путина уже подорвана. Его все больше критикуют подчиненные.

По словам российского политика Михаила Ходорковского, в военно-политическом руководстве РФ назревают странные изменения.