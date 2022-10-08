Появляется все больше информации о том, что президенту РФ приходиться сталкиваться с растущей критикой из-за мобилизации.

В Кремле набирает обороты раскол, а "стабильность" режима президента РФ Путина уже подорвана. Кровавый диктатор получает все больше критики от своих же чиновников.

Об этом сообщается в новом отчете экспертов Института изучения войны (ISW).

Так, в разведке США уже сообщали, что кто-то из ближайшего окружения Путина прямо критиковал "значительные военные недостатки" диктатора. Помимо этого, появляется все больше информации о том, что президенту РФ приходиться сталкиваться с растущей критикой из-за мобилизации.

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"ISW не может проверить достоверность этих сообщений или оценить вероятность того, что эти аргументы или разногласия изменят мнение Путина о продолжении войны, не говоря уже о том, что они дестабилизируют его режим. Однако слухи о расколах в ближайшем окружении Путина достигли гиперпатриотичных и националистически настроенных блоггеров, что подорвало впечатление силы и контроля, которое Путин стремился изображать на протяжении всего своего правления", - считают аналитики.

Также появилась информация о том, что в Кремле могут существовать две "группировки". В первой якобы находятся глава Чечни Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин, которые уже открыто критикуют командование, но стремят продолжать войну. Во второй же - правительственные чиновники, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся напрямую противостоять Путину.

"Демонстрация фундаментальных разногласий внутри путинского ближнего круга и оспаривание его решений, пусть и тихих, в российском националистическом пространстве рискует представить Путина слабым и не полностью контролирующим свое правительство. Истинность или ложность этих разногласий менее важны, чем их внедрение в аудиторию, от которой Путин больше всего зависит в плане постоянной поддержки в своей войны", - отметили эксперты.

Ситуация в Кремле и раскол власти РФ: что известно

На фоне провалов армии РФ Путин отчаянно думает, что еще в силах контролировать ситуацию. Недавно он назначил нового командующего Восточным военным округом. Как сообщил оппозиционер, Кадыров и Пригожин формируют опасный для диктатора альянс, а Шойгу "сливают".

Бывший КГБ-шник объяснил причины поражения РФ в войне против Украины и отметил, что военные предупреждали Путина о рисках. Но тот никого не слушал. Теперь же, когда сегодня на Крымском мосту "что-то произошло" и обвалился пролет, репутация диктатора пошатнется еще сильнее.

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