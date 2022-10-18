По его словам, после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

Боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года.

Такой сценарий развития событий полномасштабного вторжения России в Украину озвучил руководитель главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия".

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала, выйдем на эти границы (границы 91-го года - ред.)", - уверен Буданов. Видео дня

По его словам, после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

"От России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там очень много шагов. Кавказские (территории - ред.), я считаю, отсоединятся первыми, но это будут не только кавказцы. Да там много территориальных проблем, "Российская Федерация" – это одно название от федеративности. Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок непонятно как существует в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыплется", - говорит глава ГУР.

Война в Украине - прогноз

На сегодня продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По прогнозу западных аналитиков, следующие несколько недель войны в Украине будут критическими. Россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

Издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве сообщал, что успех ВСУ в прорыве российских фронтов породил надежду среди западных правительств и военных экспертов, что война может закончиться уже к Рождеству. Если прогресс Киева сохранится, силы Путина будут вытеснены из Донбасса и обратно в Россию до конца 2022 года.

Военный эксперт Сергей Грабский не соглашается с такими прогнозами и говорит, что активная фаза войны в Украине точно не закончится к католическому Рождеству, которое празднуется 25 декабря. В то же время он не исключает, что к Рождеству на какое-то время может снизиться интенсивность боевых действий, однако тяжелые бои продолжатся.

В свою очередь, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес убежден, что украинские войска будут продолжать давить на врага и дальше и одерживать успехи.

Вас также могут заинтересовать новости: