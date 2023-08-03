Ее мать связывает смерть дочери с "холероподобной инфекцией".

Влиятельная российская инфюэнсер-сыроед Жанна Д'Арт скончалась в возрасте 39 лет. Женщина умерла от голода и истощения.

Издание Independent пишет, что настоящее имя блогерши Жанна Самсонова. Отмечается, что россиянка "умерла от голода и истощения" после того, как питалась исключительно в рамках "сыроедческой веганской диеты" в Малайзии.

По словам ее матери, последние четыре года Самсонова ела "сырую" веганскую еду, употребляя только "фрукты, ростки подсолнечника, фруктовые коктейли и соки". При этом женщина объяснила смерть дочери "холероподобной инфекцией".

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Официальная причина смерти блогерши пока не сообщается. По сообщениям местных СМИ, женщина находилась в туре по Юго-Восточной Азии, когда умерла в Малайзии 21 июля.

Одна из подруг Самсоновой рассказала, что она "выглядела измученной, с опухшими ногами, из которых текла лимфа", когда она встретила ее в Шри-Ланке несколько месяцев назад.

"Они отправили ее домой лечиться. Однако она снова убежала. Когда я увидел ее на Пхукете, я был в ужасе. Я жил этажом выше ее и каждый день боялся найти утром ее бездыханное тело. Я убеждал ее обратиться за медицинской помощью, но она этого не сделала", - рассказал друг и сосед погибшей.

Перед смертью Самсонова не появлялась в социальных сетях около семи недель. Ее последний пост в Instagram - видео с фруктами дуриан.

"Снова это сказочное время года — сезон дуриана в Таиланде!" - написала она в комментарии к ролику. "Проснись и почувствуй запах дуриана! Для всех вас, любителей дуриана, разве это не самое лучшее? А для тех, кто еще не испытал радость от дуриана, вас ждет дикое приключение!"

По сообщению New York Post, Самсонова опубликовала пост в Instagram за две недели до своей смерти 21 июля.

"Жизнь бессмысленна, но стоит жить, если вы признаете, что это бессмысленно", - написала она.

Стоит отметить, что у Самсоновой было чуть более 16 тысяч подписчиков в Instagram и более 20 миллионов просмотров в TikTok.

Россиянка умерла от истощения - последние новости

18 марта 2021 года с Москве 19-летняя девушка, мечтавшая стать моделью, умерла от анорексии. Девочка начала голодать еще в подростковом возрасте, потому что ее фигура не соответствовала модельным параметрам, и к 15 годам она заработала анорексию, а в 17 легла из-за этого в больницу.

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