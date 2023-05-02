Из-за постной диеты, на которую 16-летнего парня с инвалидностью "подсадили" родители, он весил около 30 килограммов.

Приморский районный суд Одессы приговорил к условному сроку мужчину, который по религиозным убеждениям едва не заморил голодом сына с инвалидностью.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как отмечается, пострадавший имеет статус "ребенок-инвалид", потому что у него диагностировали легкую умственную отсталость с аутичными чертами. Из-за этих психических расстройств подросток нуждается в особом уходе, но его отец и мать вместо опекунства в течение длительного времени злобно уклонялись от выполнения родительских обязанностей. В частности, примерно с января 2020 года они "подсадили" его на постную диету, считая, что только такое "лечение" поможет сыну избавиться от психических расстройств.

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"Супруги имели достаточно денег для обеспечения ребенку полноценного питания, но, действуя по ложным и мнимым мотивам на религиозной почве, намеренно ограничили рацион питания сына, исключив из него употребление мясных, молочных и рыбных продуктов", - говорится в приговоре.

Вследствие этого в течение января 2020 - июля 2021 года из-за отсутствия нормального питания у ребенка возникли еще большие проблемы со здоровьем. В частности, за полтора года "диеты" парень потерял более половины массы тела, значительно ухудшилось и его психическое состояние.

Подростка в июле 2021 года доставили в Одесскую областную детскую больницу с диагнозом: синдром дегидратации, анорексия и гипотрофия третьей степени, белково-энергетическая недостаточность и тому подобное. После длительного лечения в двух больницах его выписали домой.

Обвиняемый свою вину признал и покаялся в том, что плохо кормил родного сына. Суд признал его виновным в злостном невыполнении родительских обязанностей (ст. 166 УК Украины) и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Материалы в отношении матери потерпевшего выделены в отдельное производство.

История с доведением до истощения подростка в Одессе: что известно

В июле 2021 года в Одессе был госпитализирован 16-летний парень, которого отец едва не заморил голодом. Правоохранители открыли дело из-за злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Вес подростка в то время составлял около 30 килограммов при росте примерно 1 м 80 см. Ребенка госпитализировали в состоянии истощения и обезвоживания. Кроме того, на теле подростка были гематомы.

По словам его отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения", которое выражалось в серьезных пищевых ограничениях. На момент обращения к медикам ребенок не мог даже пить воду из-за сильного истощения.

Отец мальчика утверждал, что гематомы на теле сына – следы от обрядов, в частности с применением "святого масла".

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