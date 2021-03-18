19-летняя россиянка умерла от истощения / фото REUTERS
В Москве 19-летняя девушка, мечтавшая стать моделью, умерла от анорексии.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Как сообщается, фигура Алины не соответствовала стандартом модельного бизнеса, поэтому девочка начала голодать и к 15 годам она заработала анорексию, а в 17 легла из-за этого в больницу.
По данным канала, в последнее время девушка проживала в Москве, т.к. поступила в медвуз.
Несколько дней назад знакомый нашёл девушку мёртвой. Она умерла от истощения.
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