Тело девушка обнаружил ее знакомый.

В Москве 19-летняя девушка, мечтавшая стать моделью, умерла от анорексии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как сообщается, фигура Алины не соответствовала стандартом модельного бизнеса, поэтому девочка начала голодать и к 15 годам она заработала анорексию, а в 17 легла из-за этого в больницу.

По данным канала, в последнее время девушка проживала в Москве, т.к. поступила в медвуз.

Несколько дней назад знакомый нашёл девушку мёртвой. Она умерла от истощения.

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Автор: Екатерина Лиманская