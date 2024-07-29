Журналисты пишут, что он передавал матери сумки с трофеями.

В России подтвердили, что в ходе разгрома наемников частной военной компании "Вагнер" в Мали был убит известный пропагандист Никита Федянин.

ТАСС со ссылкой на окружение автора провоенного Telegram-канала Grey Zone пишет, что тот некоторое время находился в Центральноафриканской Республике, а затем поехал в Мали, чтобы сделать "серию репортажей о деятельности малийской армии".

Российский проект ВЧК-ОГПУ пишет, что пропагандист родом из Липецка. В начале этого года он бросил университет, чтобы подписать новый контракт и отправиться в ЦАР. Журналисты поговорили с матерью пропагандиста.

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"Никита просил прилететь мать отдельно в Африку, чтобы передать ей сумки с трофеями и покупками, среди которых были шкуры крокодила. Из Мали он выезжать не мог по условиям контракта. Также он передал в Москву через сослуживцев пару сумок с диковинами из Африки. Примерно неделю назад Никита предупредил, что будет без связи, якобы он с подразделением передислоцируется в другое место", - говорится в сообщении.

Разгром "вагнеровцев" в Мали

Напомним, ранее в сети появились кадры уничтожения большой колонны российской ЧВК "Вагнер" повстанцами-туарегами. Часть из них могли попасть в плен.

Российские СМИ писали, что в плену у повстанцев оказался командир частной военной компании Антон (Лотос) Елизаров, который считался преемником Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщает, что в этой засаде были убиты 33 российских наемника, еще 18 получили ранения.

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