Повстанческое движение также заявило, что захватило бронетехнику, грузовики и цистерны.

В африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что бои шли два дня в приграничном городе Тинзауатен возле алжирской границы. Повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) также заявило, что захватило бронетехнику, грузовики и цистерны.

В СМИ сообщают, что группа боевиков "Вагнер" и войск хунты передвигалась на китайской бронемашине и внедорожниках при поддержке ударных вертолетов.

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В то же время армия Мали отмечает, что в боях потеряла двух своих солдат, еще 10 получили ранения. Однако при этом, как отмечается, было ликвидировано около 20 повстанцев. Известно, что во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии. Это произошло в городе Кидал, жертв не было.

Тем временем в российских пропагандистских каналах распространяется информация о гибели в Мали автора пропагандистского канала GreyZone, который участвовал в так называемой "СВО", как в Москве называют полномасштабную войну против Украины.

Ситуация в Мали: важный контекст

Весной 2021 года в Мали произошел государственный переворот, во время которого военные арестовали президента и премьер-министра страны. С тех пор политика Мали изменилась – теперь страна полагается на Россию. После переворота в РФ признали запрос Мали на отправку туда российских наемников.

В июле военные хунты африканских государств Нигер, Мали и Буркина-Фасо подписали договор о конфедерации. Там они подчеркнули решимость дистанцироваться от военно-политического и экономического блока ECOWAS, который объединяет остальные страны региона.

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