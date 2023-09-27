На борту во время аварии могли быть члены ЧВК "Вагнер".

В сети опубликовали аварию российского самолета Ил-76 в Мали.

По данным The Sun, на борту самолета могли быть наемники ЧВК "Вагнер". Впрочем, сами наемники тщательно скрывают, что в катастрофе могли пострадать представители ЧВК.

На кадрах видно, что самолет разбился, заходя на посадку. Он вышел за пределы взлетной полосы, перевернулся и вспыхнул.

Авария российского самолета в Мали

24 сентября западные СМИ сообщили, что в Африке разбился транспортный самолет GIANT, связан с группой"Вагнера". Авиакатастрофа произошла через месяц после гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина.

Самолет советской конструкции Ил-76 упал в Мали, где дислоцируются войска частной армии. На кадрах видны клубы черного дыма на месте падения разрушенного самолета. По предварительным данным, самолет разбился после взлета.

Сколько человек на борту погибли в результате аварии, пока неизвестно. По данным "ВЧК-ОГПУ", в самолете были члены группы "Вагнера".

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