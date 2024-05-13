В Якутии отравили собаку шамана, который хотел 'изгнать' Путина

Шаман находится под следствием с 2019 года, а за его собакой ухаживал один из российских блогеров.

В Якутии отравили собаку шамана Александра Габышева, который хотел колдовством "изгнать" диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Астра, об отравлении собаки крысиным ядом заявил блогер Сергей Тихий, который ухаживал за животным. Блогер обнаружил собаку в крови 9 мая и повез в ветклинику, вечером того же дня животное умерло.

Блогер утверждает, что пес не гулял без присмотра и съесть ничего на улице не мог.

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Прямо сейчас шаман Габышев ожидает судебное заседание по изменению типа принудительного лечения. Габышева поместили в Якутский психоневрологический диспансер в мае 2020 года, с тех пор суд несколько раз продлевал принудительное лечение шаману.

"Предположить, что собаку специально убили, чтобы морально навредить Александру, я, к сожалению, могу. Я не буду говорить ему об отравлении его собаки, чтобы это не повлияло на его состояние во время процесса", - сказал адвокат шамана Алексей Прянишников.

Габышев находится под стражей с 2019 года. Тогда он отправился в громкое пешее шествие из Якутска в Москву с целью "изгнать" Путина. Amnesty International признает шамана узником совести.

Путин и колдовство

Как сообщал УНИАН, Путин сходит с ума от мысли, что может умереть в результате обрядов вражеских колдунов . Журналисты вспомнили историю с якутским шаманом Габышевым, которого глава страны-агрессора всячески пытается нейтрализовать.

Старческий маразм Путина с удовольствием подогревает его окружение. Шойгу таскает с собой президента РФ в тайгу на различные шаманские обряды, в которых Путин лично участвует, они якобы придают ему силы.

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