По данным опроса, проведенного в РФ, более трети респондентов верят в мистику, гадания и потусторонние силы.

Журналисты узнали, что современный Кремль переполнен адептами оккультизма на любой вкус, как в темном Средневековье.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, под пристальным присмотром ФСБ они на совесть отрабатывают свои гонорары пытаются удовлетворить желание Путина жить вечно.

"Он точно наверняка верит в излечение путем вот такой удачи от каких-то шаманских или оккультных обрядов, которые могут справиться с наваждением со стороны Украины", - говорит российский правозащитник Марк Фейгин.

Кроме мыслей от смерти от болезни, Путин сходит с ума от мысли, что может умереть в результате обрядов вражеских колдунов. Здесь журналисты упомянули историю с якутским шаманом Гобышевым, которого глава страны-агрессора всячески пытается нейтрализовать.

Журналисты отмечают, что старческий маразм Путина с удовольствием подогревает его окружение. Шойгу таскает с собой президента РФ в Тайгу на различные шаманские обряды, в которых Путин лично принимает участие, они якобы придают ему силу.

По данным опроса, проведенного в РФ, более трети респондентов верят в мистику, гадания и потусторонние силы.

Ранее политический аналитик, публицист Валерий Соловей заявил, что Путин решился на вторжение в Украину после обряда с шаманами.

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